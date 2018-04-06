Симоне Индзаги подвёл итоги матча с "Ред Булл Зальцбург"

Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги высказался после первого четвертьфинального матча Лиги Европы против "Ред Булл Зальцбург".

"Мы могли забить ещё, например, Иммобиле, Милинкович-Савич и Кайседо. Знали, что "Зальцбург" - тяжёлый соперник, они пропустили лишь пять голов за весь турнир, но сегодня - сразу четыре. Было нелегко после того, как счёт стал 2:2 и в наши ворота был назначен пенальти, но мы вернулись в игру, в том числе благодаря болельщикам" - цитирует Индзаги Football Italia.

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