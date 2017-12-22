Симоне Индзаги прокомментировал интерес топ-клубов к Милинковичу-Савичу

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Симоне Индзаги прокомментировал интерес топ-клубов к Милинковичу-Савичу

Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги высказал своё мнение насчёт того, почему хавбек "орлов" Сергей Милинкович-Савич стал трансферной целью европейских топ-клубов.

"Ему 22 года и у него всё складывается здорово, поэтому вполне нормально, что Сергеем интересуются. Но ему всё нравится в "Лацио". В прошлом году Милинкович-Савич подписал с нами долгосрочный контракт. И он понимает, что теперь решение о его трансфере за клубом. Мы говорим о молодом игроке, обладающем и техникой, и хорошими физическими данными, в то время как другим футболистам зачастую одной из этих характеристик не хватает. Поэтому Сергея так высоко ценят, и я надеюсь, что он станет даже лучше, чем Погба, который тоже, безусловно, входит в число лучших" - приводит слова Индзаги Football Italia.

В этом сезоне Милинкович-Савич сыграл за "Лацио" 21 матч, забил 7 голов и сделал 4 ассиста.

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