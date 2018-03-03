Симоне Индзаги прокомментировал возможность возглавить "Ювентус"

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Симоне Индзаги прокомментировал возможность возглавить "Ювентус"

Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги прокомментировал возможность в будущем возглавить туринский "Ювентус".

"Приятно, когда тебя связывают с таким клубом, но Аллегри - лучший итальянский тренер. А я в "Лацио" почти 20 лет, и это лучшее, что могло со мной случиться" - цитирует Индзаги Football Italia.

Напомним, что "Лацио" и "Ювентус" сразятся сегодня в рамках 27-го тура итальянской Серии А.

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