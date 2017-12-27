Симоне Индзаги прокомментировал выход "Лацио" в полуфинал Кубка Италии

Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги поделился эмоциями после победы над "Фиорентиной", которая обеспечила его команде выход в полуфинал Кубка Италии.

"Я удовлетворён нашей игрой. Мы провели отличный первый тайм. Единственное о чём сожалею, что не ушли на перерыв, ведя с большим счётом. После перерыва "Фиорентина" перестроилась и мы стали глубже обороняться. Но по сути у Кьезы был единственный по-настоящему опасный момент, и Стракоша сделал хороший сэйв. Возможно, мы сели слишком глубоко, но давайте не забывать, что соперник выиграл четыре из шести последних матчей. Они в хорошем состоянии. Нам пришлось потрудиться, мы не пропустили и не дали им создать много шансов.

У нас очень напряжённый сезон, но мы очень рады, потому что нам нужен был этот полуфинал. Это важно для нас. Мы хотим двигаться вперёд и в Серии А, и в Лиге Европы, хотим бороться на всех трёх фронтах" - цитирует Индзаги Football Italia.

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