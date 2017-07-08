Симоне Индзаги: "Соперники будут иначе настраиваться на "Лацио"



Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги рассказал о своих ожиданиях от следующего сезона.

"Мы вступаем в новым сезон с отличным командным духом и правильным отношением к делу. Уверен, что теперь "Лацио" не будет ни для кого сюрпризом. Соперники будут иначе настраиваться на нас. Мы же собираемся улучшить результаты", - приводит слова Индзаги Mediaset Premium.

В минувшем сезоне "Лацио" занял пятое место в Серии А и дошел до финала Кубка Италии.

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