Симоне Индзаги: "Все еще считаю "Боруссию" фаворитом нашей группы в ЛЧ"

Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги прокомментировал победу своей команды в матче 1-го тура группового этапа против дортмундской "Боруссии" (3:1).

"Мне понравилось, как мы сыграли против сильного соперника. У них очень сильная полузащита с хорошим потенциалом. "Лацио" хорошо провел матча. Иногда игроки жертвовали собой и больно били соперника, реализую моменты.

В нашей группе все непонятно. Но я все еще считаю "Боруссию" фаворитом", - сказал в эфире Sky Sport Italia Индзаги.

Напомним, "Лацио" играет в группе F вместе с "Зенитом", "Боруссией" и "Брюгге". 28 октября итальянский клуб в гостях сыграет с бельгийцами.

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