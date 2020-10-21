Симоне Индзаги: "Все еще считаю "Боруссию" фаворитом нашей группы в ЛЧ"

Теги симоне индзагилациоборуссия дортмунд

Симоне Индзаги: "Все еще считаю "Боруссию" фаворитом нашей группы в ЛЧ"

Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги прокомментировал победу своей команды в матче 1-го тура группового этапа против дортмундской "Боруссии" (3:1).

"Мне понравилось, как мы сыграли против сильного соперника. У них очень сильная полузащита с хорошим потенциалом. "Лацио" хорошо провел матча. Иногда игроки жертвовали собой и больно били соперника, реализую моменты.

В нашей группе все непонятно. Но я все еще считаю "Боруссию" фаворитом", - сказал в эфире Sky Sport Italia Индзаги.

Напомним, "Лацио" играет в группе F вместе с "Зенитом", "Боруссией" и "Брюгге". 28 октября итальянский клуб в гостях сыграет с бельгийцами.

Не пропустите: "Лацио" уверенно обыграл дортмундскую "Боруссию", а "Челси" и "Севилья" не выявили победителя в ЛЧ| http://soccernews.ru
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