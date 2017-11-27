Симоне Индзаги: "Я раз 20 посмотрел повтор, но так и не понял, за что судья поставил пенальти в ворота "Лацио"

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Симоне Индзаги: "Я раз 20 посмотрел повтор, но так и не понял, за что судья поставил пенальти в ворота "Лацио"
Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги считает, что арбитр ошибочно назначил пенальти в ворота его команды на 93-й минуте матча 14-го тура чемпионата Италии с "Фиорентиной" (1:1).

"Нам очень обидно упускать победу из-за такого пенальти. Я раз 20 посмотрел повтор, но так и не понял, за что судья поставил пенальти в наши ворота. Не понимаю, как арбитр мог принять это решение. Не хочу ничего отбирать у "Фиорентины", это хорошая команда. Мы должны были забивать второй гол и побеждать. Но все равно такие пенальти в конце игры очень расстраивают", - приводит слова Индзаги Mediaset Premium.

Видео: Пенальти в ворота "Лацио".

Не пропустите: "Фиорентина" спасла матч с "Лацио" благодаря голу на 93-й минуте. | http://soccernews.ru

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