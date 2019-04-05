Симони: "Я думаю, что в конце сезона и Икарди, и Перишич покинут команду"

Теги мауро икардиинтер миланиван перишич

Симони: "Я думаю, что в конце сезона и Икарди, и Перишич покинут команду"

Экс-глава "Интера" Джиджи Симони рассказал, что Мауро Икарди и Иван Перишич могут уйти из клуба  в летнее трансферное окно. Об этом сообщает FC Inter News.

"В команде нам нужна слаженность, чтобы добиться хорошего результата. Если в раздевалке будут проблемы, мы не сможем выигрывать. Сегодняшние футболисты очень индивидуальны. Они думают сначала о себе, и только потом о команде. 

Поэтому я думаю, что в конце сезона и Икарди, и Перишич покинут команду", - сказал Симони.

"Интер" занимает 3 место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе 56 очков.

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