Симонян: "Будем надеяться, что, если и проиграем в ближайших товарищеских матчах, то с минимальной разницей"

Первый вице-президент РФС Никита Симонян высказался о предстоящих товарищеских матчах сборной России.

"Это абсолютно верная позиция. Аргентина, Испания и Бразилия - сильнейшие сборные мира. Матчи с ними будут хорошим испытанием для наших игроков - это положительный фактор. Будем надеяться, что мы не проиграем этим великим командам, а если и проиграем, то с минимальной разницей. Нашей сборной будут противостоять настоящие суперзвезды - честь сыграть против них. Что ж, ребята, карты вам в руки", - цитирует Симоняна ТАСС.

Напомним, о предстоящих матчах сборной также высказался Колосков. | soccernews.ru