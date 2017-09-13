Симонян: "ЦСКА одержал абсолютно заслуженную победу"

Первый вице-президент РФС Никита Симонян высказался о вчерашнем матче группового этапа Лиги Чемпионов между московским ЦСКА и лиссабонской "Бенфикой".

"Да, имела "Бенфика" территориальное преимущество. Но территориальное преимущество не значит игровое преимущество, они фактически не создали острых голевых моментов. Поэтому победа ЦСКА, что и говорить, абсолютно заслуженная, их нужно поздравить, молодцы", - цитирует Симоняна Р-Спорт.

Напомним, Ролан Гусев верит в выход ЦСКА из группы в Лиге Чемпионов. | soccernews.ru