Симонян: "Глушаков - не лидер и не вожак"

Первый вице-президент РФС Никита Симонян раскритиковал капитана московского "Спартака" Дениса Глушакова.

"К сожалению, Глушаков - не лидер, при всем к нему уважении, не чувствую, что он подбежал бы к игрокам и потребовал бы выполнения своих обязанностей, он - хороший игрок, но не вожак. Мне могут сказать, что я опять привожу в пример наших заклятых соперников ЦСКА, но там есть Василий Березуцкий, Игнашевич, далеко за примером ходить не надо", - цитирует Симоняна ТАСС.

Напомним, Селюк не видит единства между игроками и тренером "Спартака". | soccernews.ru