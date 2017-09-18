Симонян: "Глушаков - не лидер и не вожак"

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Симонян: "Глушаков - не лидер и не вожак"Первый вице-президент РФС Никита Симонян раскритиковал капитана московского "Спартака" Дениса Глушакова.

"К сожалению, Глушаков - не лидер, при всем к нему уважении, не чувствую, что он подбежал бы к игрокам и потребовал бы выполнения своих обязанностей, он - хороший игрок, но не вожак. Мне могут сказать, что я опять привожу в пример наших заклятых соперников ЦСКА, но там есть Василий Березуцкий, Игнашевич, далеко за примером ходить не надо", - цитирует Симоняна ТАСС.

Напомним, Селюк не видит единства между игроками и тренером "Спартака". | soccernews.ru

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