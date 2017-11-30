Симонян: "Хочется, чтобы на Чемпионате Мира засверкала новая мировая звезда, а то соревнуются между собой только Месси и Роналду"
Первый вице-президент РФС Никита Симонян надеется, что Чемпионат Мира-2018 даст футболу новую звезду.
"Хочется, чтобы на чемпионате мира засверкала новая мировая звезда, - сказал Симонян. - Потому что пока все время соревнуются только два игрока между собой – Месси и Криштиану Роналду. Если вспомнить, именно на чемпионате мира в 1958 году засверкала звезда Пеле, которому тогда не было еще 18 лет. По сей день идет дискуссия, кто был сильнее – Пеле или Марадона.
Кстати, очень тепло общался с Пеле, когда он приезжал в Россию. К сожалению, он перенес операцию на шейке бедра. Он меня удивил: говорит, что я нанес ему травму. Я удивился, как я мог нанести ему травму, играя в нападении! По его словам я пришел в свою штрафную площадку и нанес ему травму. Что же, для меня это историческое событие: нанес травму самому Пеле!", - приводят слова Симоняна российские СМИ.
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