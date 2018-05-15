Симонян: "Игнашевич очень поможет сборной"
Известный в прошлом футболист Никита Симонян высказался о возвращении защитника московского ЦСКА Сергея Игнашевича в сборную России.
"Это опытный игрок. С точки зрения климата в команде Игнашевич - человек сверхположительный. Я желаю ему хорошей игры. Это выбор тренера, выбор опытного игрока, который может подсказать обороне... Игнашевич с точки зрения лидерства очень поможет сборной", - цитирует бывшего футболиста sport24.ru.
Напомним, свое мнение по этому поводу высказал Рахимич. | soccernews.ru
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