Симонян: "Кокорин - это большая потеря для сборной"

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Симонян: "Кокорин - это большая потеря для сборной"Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян прокомментировал травму форварда "Зенита" Александра Кокорина.

Напомним, что у нападающего диагностировали разрыв крестообразных связок.

"Мы на техническом комитете говорили о подготовке национальной команды со Станиславом Черчесовым. Когда готовишь команду, думаешь обойтись без травм, а тут посыпались такие травмы. Сначала два центральных защитника, а теперь Кокорин… Пришла беда, как говорят. В лице Кокорина это большая потеря, учитывая то, что он в этом году в хорошем состоянии", - сказал он.

Ранее травмы получили защитник сборной Виктор Васин и Георгий Джикия.

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