Симонян: "Марибор" показал себя очень неплохой командой, умеющей играть в футбол"

Первый вице-президент РФС Никита Симонян считает, что "Спартак" не должен был отдавать инициативу "Марибору" в игре Лиги чемпионов (1:1).

"Не является ли у "Спартака" симптомом, что в очередном матче к концу игры мы полностью уступаем сопернику инициативу, как это было с ЦСКА, "Рубином", вместо того, чтобы передвинуть игру ближе к воротам соперника? Тренеры должны задуматься: все-таки немало было брака в передачах. С одной стороны, можно быть довольным после ничьей на выезде, но с другой – поведя в счете и не использовав второй шанс, когда мог забить Фернанду, команда обязана была сохранить этот счет. "Спартак" прижался к воротам и позволил сопернику иметь к концу игры полное преимущество, и хорошо, что к концу матча все так закончилось.

"Марибор" показал себя очень неплохой командой, умеющей играть в футбол. Команда здорово владеет мячом, к концу матча здорово контролировала игру". - отметил он. | http://soccernews.ru