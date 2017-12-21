Симонян: "Мне ничего не известно об отставке Мутко"

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Симонян: "Мне ничего не известно об отставке Мутко"
Первый вице-президент РФС Никита Симонян опроверг информацию о предстоящей отставке президента РФС Виталия Мутко.

"Скоро Мутко проведет заседание исполкома. Скажите, если бы он собирался покинуть свой пост, должен был проинформировать первого вице-президента – то есть меня. Мне об этом ничего не известно. У исполкома довольно обширная повестка, но пункта об уходе не стоит. А "Коммерсант" и другие уже называют кандидатов — Анохина, Ефремова и Газзаева. Заврались уже дальше некуда. Эти люди должны нести ответственность за клевету", - приводят слова Симоняна российские СМИ.

Ранее сообщалось, что Мутко может покинуть свой в РФС 26 декабря.

Не пропустите: Мутко уйдет с поста президента РФС из-за оказываемого на него давления. | http://soccernews.ru

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