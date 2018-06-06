Симонян назвал Акинфеева лучшим игроком сборной
Первый вице-президент РФС Никита Симонян считает вратаря сборной России Игоря Акинфеева лучшим игроком команды.
По словам функционера, голкипер очень хорошо владеет ударом.
"Сильные стороны? Вообще, мне кажется, это реакция. Потом он очень хорошо владеет ударом и может с места или по катящемуся мячу отправить его на 60-70 метров. А главное - это его уверенность и его надежность. Он показал своей стабильной игрой, что на сегодняшний день это лучший футболист сборной. Чем еще импонирует Акинфеев, у него хорошие человеческие качества, в коллективе он является тем, кого все уважают", - сказал он.
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