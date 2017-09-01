Симонян поделился мнением о неудачных выступлениях "Спартака" в текущем сезоне

Первый вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал игру "Спартака" в нынешнем сезоне.

"Главное, чтобы у "Спартака" была игра, которая давала бы результат, но на сегодняшний день, к сожалению, нет ни того, ни другого. Не знаю, почему у команды ничего не получается. Возможно, это из-за сознания футболистов, что они выиграли чемпионат, Суперкубок и теперь надо сбросить обороты.

Если это проглядывается в головах игроков, футбол сразу же наказывает, что он сейчас и делает. Команда имеет немного очков и занимает сами знаете, какое место. Футбол не прощает несерьезное и равнодушное отношение к себе" - приводят слова Симоняна российские СМИ.

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