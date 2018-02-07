Симонян прокомментировал уход из "Зенита" Дзюбы и Шатова

Известный в прошлом футболист и тренер Никита Симонян прокомментировал уход из питерского "Зенита" форварда Артема Дзюбы и полузащитника Олега Шатова.

"В первую очередь от таких переходов выиграет футбол. Выиграют Шатов и Дзюба. После перехода в "Краснодар" Шатов будет играть, появится шанс показать себя. Каждый из них будет, конечно, претендовать на попадание в сборную команду. Все будет зависеть от них самих", - цитирует Симоняна СЭ.

Напомним, переход Шатова в "Краснодар" прокомментировал Ташуев. | soccernews.ru