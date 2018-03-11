Симонян: "РБ Лейпциг" "Зениту" - по зубам"

Известный в прошлом футболист и тренер Никита Симонян оценил шансы питерского "Зенита" на выход в 1/4 финала Лиги Европы.

"После поражения со счетом 1:2 на выезде "Зенит" имеет шансы выиграть со счетом 1:0 или 3:1 дома. Я думаю, что вполне по силам "Зениту" "Лейпциг", вполне по зубам. Хотелось бы, чтобы все три клуба наших прошли в четвертьфинал Лиги Европы, но лучшие шансы из всех на выход в следующий раунд - у "Зенита", - цитирует Симоняна Р-Спорт.

Напомним, Манчини прокомментировал отсутствие трех дисквалифицированных игроков "Зенита" в матче с "Ростсовом". | soccernews.ru