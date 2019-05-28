Симонян: "Ситуация с Глушаковым сложная, но и фанаты тоже перегнули палку"

Первый вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал ситуацию с Глушаковым в "Спартаке". Об этом пишет Sport24.

"В наше время мы с Николаем Старостиным садились на беговой дорожке "Лужников", и перед нами была целая трибуна фанатов. Мы отвечали на вопросы, рассказывали, почему играет тот или не играет другой, был диалог. Ситуация сложная, я считаю, что виноваты обе стороны конфликта. Денису не стоило показывать на свою фамилию после гола, но и фанаты тоже перегнули палку. Плюс я знаю, мне говорили, не буду уточнять, кто, что на болельщиков воздействуют извне. Ситуация сложная, но всегда нужно искать компромисс", - сказал Симонян.

Напомним, недавно стало известно, что капитан красно-белых "сливал" информацию о клубе журналистам, а также настраивал игроков против главного тренера Массимо Карерры.

Ранее сообщалось, что фанаты "Спартака" начали акцию с граффити против Глушакова.

В текущем сезоне Глушаков сыграл за "красно-белых" 25 матчей и забил 3 гола.

Не пропустите: Глушаков будет участвовать в гала-матче в Миллерово