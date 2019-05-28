Симонян: "Ситуация с Глушаковым сложная, но и фанаты тоже перегнули палку"

Теги денис глушаковспартак москва

Симонян: "Ситуация с Глушаковым сложная, но и фанаты тоже перегнули палку"

Первый вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал ситуацию с Глушаковым в "Спартаке". Об этом пишет Sport24.

"В наше время мы с Николаем Старостиным садились на беговой дорожке "Лужников", и перед нами была целая трибуна фанатов. Мы отвечали на вопросы, рассказывали, почему играет тот или не играет другой, был диалог. Ситуация сложная, я считаю, что виноваты обе стороны конфликта. Денису не стоило показывать на свою фамилию после гола, но и фанаты тоже перегнули палку. Плюс я знаю, мне говорили, не буду уточнять, кто, что на болельщиков воздействуют извне. Ситуация сложная, но всегда нужно искать компромисс", - сказал Симонян.

Напомним, недавно стало известно, что капитан красно-белых "сливал" информацию о клубе журналистам, а также настраивал игроков против главного тренера Массимо Карерры

Ранее сообщалось, что фанаты "Спартака" начали акцию с граффити против Глушакова.

В текущем сезоне Глушаков сыграл за "красно-белых" 25 матчей и забил 3 гола.

Не пропустите: Глушаков будет участвовать в гала-матче в Миллерово
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Предшественники "Ливерпуля" и "Тоттенхэма"! Вспоминаем мононациональные финалы Лиги Чемпионов. Часть 2

Предшественники "Ливерпуля" и "Тоттенхэма"! Вспоминаем мононациональные финалы Лиги Чемпионов. Часть 2

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов