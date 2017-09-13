Симонян: "Спартак" должен повторить результат ЦСКА"

Первый вице-президент РФС Никита Симонян поделился ожиданиями от сегодняшнего матча группового этапа Лиги Чемпионов между московским "Спартаком" и словенским "Марибором".

"Хочется, чтобы "Спартак" сегодня успешно выступил и победил. Мне не обязательно увидеть разгром "Марибора" - главное, чтобы команда Карреры победила. На футбольной карте нет слабых команд, поэтому не стоит ждать, что игра будет простой. "Марибор" - это базовая команда для сборной Словении, с ней не может быть просто. Нужно серьезно подойти к матчу, никаких шапкозакидательских настроений. "Спартак" должен просто выиграть, как это сделал вчера ЦСКА", - цитирует Симоняна чемпионат.com.

Напомним, Симонян высказался о победе ЦСКА над "Бенфикой". | soccernews.ru