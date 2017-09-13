Симонян: "Спартак" должен повторить результат ЦСКА"

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Симонян: "Спартак" должен повторить результат ЦСКА"Первый вице-президент РФС Никита Симонян поделился ожиданиями от сегодняшнего матча группового этапа Лиги Чемпионов между московским "Спартаком" и словенским "Марибором".

"Хочется, чтобы "Спартак" сегодня успешно выступил и победил. Мне не обязательно увидеть разгром "Марибора" - главное, чтобы команда Карреры победила. На футбольной карте нет слабых команд, поэтому не стоит ждать, что игра будет простой. "Марибор" - это базовая команда для сборной Словении, с ней не может быть просто. Нужно серьезно подойти к матчу, никаких шапкозакидательских настроений. "Спартак" должен просто выиграть, как это сделал вчера ЦСКА", - цитирует Симоняна чемпионат.com.

Напомним, Симонян высказался о победе ЦСКА над "Бенфикой". | soccernews.ru

комментарии
Виктор

Никита Симонян: "Спартак" должен просто...??? Просто не получится у Спартака выиграть. При той "ПРОСТОЙ" игре, что Спартак показывает на старте чемпионата, выиграть будет ПРОБЛЕМАТИЧНО! Конечно, Спартаку хочется выиграть, ведь ЦСКА ВЫИГРАЛ у более сильного соперника, чем Марибор. Болельщики не поймут, если Спартак первую игру ПРОВАЛИТ и проиграет. Есть сомнения, что Спартак сможет показать хороший футбол в Славении и победить. «Марибор» в последнее время играет хорошо. Команда летом усилилась. Одно дело — игра Спартака у себя в чемпионате, другое — Лига чемпионов. Несколько важных игроков травмированы. Но «Марибор» играет у себя дома, проигрывать не имеет права. Статистика выступлений в Европе ИГРАЕТ против Спартака! Спартак в сезоне 2016/17 не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома кипрскому АЕК Ларнака 0-1 В сезоне 2013/14 не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома швейцарскому Санкт-Галлену 2-4 В сезоне 2012/13 занял последнее место в группе ЛЧ, проиграв 5 матчей из 6 В сезоне 2011/12 не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив по сумме двух матчей польской Легии В сезоне 2010/11 уступил Порту в четвертьфинале ЛЕ с общим счётом 3-10 В сезоне 2008/09 не прошёл квалификацию ЛЧ, проиграв оба матча киевскому Динамо со счётом 1-4 В сезоне 2007/08 не прошёл квалификацию ЛЧ, не пройдя шотландский Селтик В сезоне 2006/07 вылетел от Сельты в кубке УЕФА В сезоне 2003/04 вылетел из Кубка УЕФА, проиграв дома 0-3 Мальорке В сезоне 2002/03 вылетел из группы ЛЧ (Базель, Валенсия, Ливерпуль), набрав 0 очков с разницей мячей 1-18!!! На фоне победы ЦСКА, ПОРАЖЕНИЕ для Спартака будет грандиозным ФИАСКО!!! Предыдущие игры в Европе для Спартака оказались ПРОВАЛЬНЫМИ! Будем посмотреть, как там в Словении сыграет Спартак???

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