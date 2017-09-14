Симонян: "Спартаку" нужно задуматься о перспективах в Лиге Чемпионов"

Первый вице-президент РФС Никита Симонян высказался о проблемах московского "Спартака" в Лиге Чемпионов.

"Руководство и тренерский штаб "Спартака" должны задуматься о перспективах команды в Лиге Чемпионов. На данный момент "красно-белые" играют не по-чемпионски. "Спартак" уже не первый раз сдает к концу матча", - цитирует Симоняна чемпионат.com.

Напомним, Симонян подвел итог матчу "Спартака" против "Марибора". | soccernews.ru