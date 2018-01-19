Симонян: "Вернуть в сборную России Игнашевича и Березуцких это неплохая идея"

Вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал травму защитника "Спартака" Георгия Джикии, который, скорее всего, пропустит Чемпионат Мира-2018.

"Это очень неприятная новость. Дай Бог, чтобы обошлось. Если правда кресты, то он может и чемпионат мира пропустить. Кем можно заменить Джикию в сборной? Уверен, что Черчесов сможет найти правильное решение.

Возвращение в сборную Игнашевича и братьев Березуцких это неплохая идея. Но тут главное, в каком состоянии они будут находится перед чемпионатом мира. И возраст тут не имеет значение. Кто-то завершает карьеру в 28-30 лет, а кто-то играет до 50-и. В ЦСКА сейчас нет замены Березуцким и Игнашевичу. И домашний мундиаль станет для них последним крупным турниром. А может, за эти полгода сверкнет какая-нибудь новая звезда. А травма Джикии – беда для "Спартака". Команде ведь играть еще с "Атлетико" в Лиге Европы, в чемпионате много встреч", - приводят слова Симоняна российские СМИ.

Напомним, что 38-летний Игнашевич и 34-летние братья Березуцкие завершили выступления за сборную России.

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