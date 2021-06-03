Симонян высказался о запрете въезда для российских болельщиков в Данию во время Евро

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Первый вице-президент РФС Никита Симонян дал оценку ситуации с недопуском российских болельщиков на территорию Дании.

Напомним, что 21 июня в Копенгагене национальные сборные двух стран сыграют друг с другом в рамках 3-го тура группового этапа Евро-2020.

"Как я могу к этому относиться? Конечно, отрицательно. Это вызывает просто непонимание и удивление. Европа и мир везде и всюду кричали, что спорт вне политики - и вот на тебе. Не мы же инициаторы [таких шагов], а, оказывается, они. У нас делают вакцину "Спутник", её много стран взяли себе, очень много. Или вот вам, пожалуйста, ещё пример: я сам сделал прививку в марте. Хотя у меня и возраст уже такой, не буду говорить. Первый укол прошёл в начале марта, его не почувствовал, а второй - через три недели - немного шибанул, да, но всё хорошо.

Сейчас хожу на работу каждый день и без маски. Так что, пожалуйста, подстраховаться можно как угодно вообще. Поэтому грустно на это всё реагировать, честно говоря. Уверен, тут замешана политика. Можем ли мы как-то повлиять? Не знаю, в принципе какие-то уговоры-разговоры со стороны УЕФА должны быть. Хотелось бы всё-таки узнать причину. В то, что это связано с вирусом, я не верю. Наверняка есть другие причины. Это надо выяснить", - сказал Симонян.

Ранее ЕС рекомендовал странам пускать вакцинированных от коронавируса туристов, однако ни одна из российских вакцин не одобрена в Европе.

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