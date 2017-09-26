Симонян: "Вызывает беспокойство игра "Спартака" в обороне"

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Симонян: "Вызывает беспокойство игра "Спартака" в обороне"Первый вице-президент РФС Никита Симонян высказался о проблемах московского "Спартака".

"Не скрою, у меня вызывает беспокойство линия обороны, но нужно понимать, что защищаются не только защитники, но и полузащитники и нападающие. "Спартаку" необходима целостность игры, а не разрозненность, которую мы наблюдаем в последних матчах команды", - цитирует Симоняна СЭ.

Напомним, Кечинов высказался о предстоящем матче "Спартака" против "Ливерпуля". | soccernews.ru

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