Симптомы коронавируса обнаружены у игроков "Лестера"

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Симптомы коронавируса обнаружены у игроков "Лестера"

Наставник "Лестера" Брендан Роджерс подтвердил, что несколько футболистов его команды, возможно, больны коронавирусом.

"У некоторых наших игроков проявились симптомы и признаки коронавируса. Мы соблюдали необходимые процедуры и в качестве меры предосторожности изолировали их от остальной команды", - цитирует Роджерса BBC.

Ранее сообщалось, что речь идёт о трёх спортсменах. Следующий соперник "Лестера" - "Уотфорд". Их матч запланирован на 14 марта.

Стоит отметить, что в Великобритании зафиксировано 459 случаев заражения коронавирусом. Восемь человек уже умерли от болезни.

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