Симуляция Гризманна, приведшая к пенальти в ворота "Вильярреала"

Форвард "Атлетико" Антуан Гризманн отметился симуляцией в матче с "Вильярреалом".

Отметим, что симуляция француза привела к пенальти в ворота "желтой субмарины", которое реализовал сам Гризманн.

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