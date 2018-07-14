Символическая сборная 1/2 финала Чемпионата Мира
В среду на Чемпионате Мира в России определились финалисты турнира и участники матча за третье место, которое сегодня разыграют сборные Бельгии и Англии. По традиции, приводим символическую сборную 1/2 финала ЧМ по версии авторитетного статистического портала WhoScored.
Вратарь - УГО ЛЬОРИС (Франция)
Пропущенные мячи - 0
Совершенные сэйвы - 3
Оценка - 7,39
Правый защитник - СИМЕ ВРСАЛЬКО (Хорватия)
Отборы - 0
Перехваты - 2
Результативные действия - 0 голов, 1 ассист
Оценка - 7,76
Центральный защитник - САМЮЭЛЬ УМТИТИ (Франция)
Отборы - 0
Перехваты - 0
Результативные действия - 1 гол, 0 ассистов
Оценка - 7,96
Центральный защитник - ДЖОН СТОУНЗ (Англия)
Отборы - 2
Перехваты - 2
Результативные действия - 0 голов, 0 ассистов
Оценка - 7,61
Левый защитник - ЛУКАС ЭРНАНДЕС (Франция)
Отборы - 2
Перехваты - 0
Результативные действия - 0 голов, 0 ассистов
Оценка - 6,76
Правый полузащитник - КИРАН ТРИППЬЕР (Англия)
Обводок - 0
Ключевых передач - 4
Результативные действия - 1 гол, 0 ассистов
Оценка - 8,29
Центральный полузащитник - ПОЛЬ ПОГБА (Франция)
Обводок - 1
Ключевых передач - 3
Результативные действия - 0 голов, 0 ассистов
Оценка - 7,39
Центральный полузащитник - МАРЦЕЛО БРОЗОВИЧ (Хорватия)
Обводок - 0
Ключевых передач - 3
Результативные действия - 0 голов, 0 ассистов
Оценка - 7,14
Левый полузащитник - ИВАН ПЕРИШИЧ (Хорватия)
Обводок - 0
Ключевых передач - 3
Результативные действия - 1 гол, 1 ассист
Оценка - 8,70
Форвард - АНТУАН ГРИЗМАНН (Франция)
Ударов - 6
Обводок - 1
Результативные действия - 0 голов, 1 ассист
Оценка - 7,53
Форвард - МАРИО МАНДЖУКИЧ (Хорватия)
Ударов - 3
Обводок - 0
Результативные действия - 1 гол, 0 ассистов
Оценка - 7,61
Итоговая схема:
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