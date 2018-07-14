Символическая сборная 1/2 финала Чемпионата Мира

В среду на Чемпионате Мира в России определились финалисты турнира и участники матча за третье место, которое сегодня разыграют сборные Бельгии и Англии. По традиции, приводим символическую сборную 1/2 финала ЧМ по версии авторитетного статистического портала WhoScored.

Вратарь - УГО ЛЬОРИС (Франция)

Пропущенные мячи - 0

Совершенные сэйвы - 3

Оценка - 7,39

Правый защитник - СИМЕ ВРСАЛЬКО (Хорватия)

Отборы - 0

Перехваты - 2

Результативные действия - 0 голов, 1 ассист

Оценка - 7,76

Центральный защитник - САМЮЭЛЬ УМТИТИ (Франция)

Отборы - 0

Перехваты - 0

Результативные действия - 1 гол, 0 ассистов

Оценка - 7,96

Центральный защитник - ДЖОН СТОУНЗ (Англия)

Отборы - 2

Перехваты - 2

Результативные действия - 0 голов, 0 ассистов

Оценка - 7,61

Левый защитник - ЛУКАС ЭРНАНДЕС (Франция)

Отборы - 2

Перехваты - 0

Результативные действия - 0 голов, 0 ассистов

Оценка - 6,76

Правый полузащитник - КИРАН ТРИППЬЕР (Англия)

Обводок - 0

Ключевых передач - 4

Результативные действия - 1 гол, 0 ассистов

Оценка - 8,29

Центральный полузащитник - ПОЛЬ ПОГБА (Франция)

Обводок - 1

Ключевых передач - 3

Результативные действия - 0 голов, 0 ассистов

Оценка - 7,39

Центральный полузащитник - МАРЦЕЛО БРОЗОВИЧ (Хорватия)

Обводок - 0

Ключевых передач - 3

Результативные действия - 0 голов, 0 ассистов

Оценка - 7,14

Левый полузащитник - ИВАН ПЕРИШИЧ (Хорватия)

Обводок - 0

Ключевых передач - 3

Результативные действия - 1 гол, 1 ассист

Оценка - 8,70

Форвард - АНТУАН ГРИЗМАНН (Франция)

Ударов - 6

Обводок - 1

Результативные действия - 0 голов, 1 ассист

Оценка - 7,53

Форвард - МАРИО МАНДЖУКИЧ (Хорватия)

Ударов - 3

Обводок - 0

Результативные действия - 1 гол, 0 ассистов

Оценка - 7,61

Итоговая схема:

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