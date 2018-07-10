Символическая сборная 1/4 финала Чемпионата Мира
В субботу на Чемпионате Мира в России определились все участники полуфинала турнира, а уже сегодня будет сыгран первый матч этой стадии турнира. По традиции, приводим символическую сборную 1/4 финала ЧМ по версии авторитетного статистического портала WhoScored.
Вратарь - ТИБО КУРТУА (Бельгия)
Пропущенные мячи - 1
Совершенные сэйвы - 9
Оценка - 8,37
Правый защитник - БЕНЖАМЕН ПАВАР (Франция)
Отборы - 2
Перехваты - 2
Результативные действия - 0 голов, 0 ассистов
Оценка - 7,75
Центральный защитник - ХАРРИ МАГУАЙР (Англия)
Отборы - 1
Перехваты - 1
Результативные действия - 1 гол, 0 ассистов
Оценка - 8,77
Центральный защитник - РАФАЭЛЬ ВАРАН (Франция)
Отборы - 0
Перехваты - 1
Результативные действия - 1 гол, 0 ассистов
Оценка - 8,39
Левый защитник - МАРСЕЛО (Бразилия)
Отборы - 1
Перехваты - 4
Результативные действия - 0 голов, 0 ассистов
Оценка - 7,42
Правый полузащитник - КИРАН ТРИППЬЕР (Англия)
Обводок - 0
Ключевых передач - 1
Результативные действия - 0 голов, 0 ассистов
Оценка - 7,35
Центральный полузащитник - ДЖЕССИ ЛИНГАРД (Англия)
Обводок - 4
Ключевых передач - 1
Результативные действия - 0 голов, 1 ассист
Оценка - 8,20
Центральный полузащитник - ЛУКА МОДРИЧ (Хорватия)
Обводок - 8
Ключевых передач - 4
Результативные действия - 0 голов, 1 ассист
Оценка - 9,06
Левый полузащитник - ЭДЕН АЗАР (Бельгия)
Обводок - 9
Ключевых передач - 0
Результативные действия - 0 голов, 0 ассистов
Оценка - 8,12
Форвард - КЕВИН ДЕ БРЮЙНЕ (Бельгия)
Ударов - 3
Обводок - 1
Результативные действия - 1 гол, 0 ассистов
Оценка - 8,17
Форвард - АНТУАН ГРИЗМАНН (Франция)
Ударов - 2
Обводок - 2
Результативные действия - 1 гол, 1 ассист
Оценка - 9,03
Итоговая схема:
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