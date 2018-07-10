Символическая сборная 1/4 финала Чемпионата Мира

В субботу на Чемпионате Мира в России определились все участники полуфинала турнира, а уже сегодня будет сыгран первый матч этой стадии турнира. По традиции, приводим символическую сборную 1/4 финала ЧМ по версии авторитетного статистического портала WhoScored.

Вратарь - ТИБО КУРТУА (Бельгия)

Пропущенные мячи - 1

Совершенные сэйвы - 9

Оценка - 8,37

Правый защитник - БЕНЖАМЕН ПАВАР (Франция)

Отборы - 2

Перехваты - 2

Результативные действия - 0 голов, 0 ассистов

Оценка - 7,75

Центральный защитник - ХАРРИ МАГУАЙР (Англия)

Отборы - 1

Перехваты - 1

Результативные действия - 1 гол, 0 ассистов

Оценка - 8,77

Центральный защитник - РАФАЭЛЬ ВАРАН (Франция)

Отборы - 0

Перехваты - 1

Результативные действия - 1 гол, 0 ассистов

Оценка - 8,39

Левый защитник - МАРСЕЛО (Бразилия)

Отборы - 1

Перехваты - 4

Результативные действия - 0 голов, 0 ассистов

Оценка - 7,42

Правый полузащитник - КИРАН ТРИППЬЕР (Англия)

Обводок - 0

Ключевых передач - 1

Результативные действия - 0 голов, 0 ассистов

Оценка - 7,35

Центральный полузащитник - ДЖЕССИ ЛИНГАРД (Англия)

Обводок - 4

Ключевых передач - 1

Результативные действия - 0 голов, 1 ассист

Оценка - 8,20

Центральный полузащитник - ЛУКА МОДРИЧ (Хорватия)

Обводок - 8

Ключевых передач - 4

Результативные действия - 0 голов, 1 ассист

Оценка - 9,06

Левый полузащитник - ЭДЕН АЗАР (Бельгия)

Обводок - 9

Ключевых передач - 0

Результативные действия - 0 голов, 0 ассистов

Оценка - 8,12

Форвард - КЕВИН ДЕ БРЮЙНЕ (Бельгия)

Ударов - 3

Обводок - 1

Результативные действия - 1 гол, 0 ассистов

Оценка - 8,17

Форвард - АНТУАН ГРИЗМАНН (Франция)

Ударов - 2

Обводок - 2

Результативные действия - 1 гол, 1 ассист

Оценка - 9,03

Итоговая схема:

Не пропустите: анонс девятого тура турнира прогнозов. | soccernews.ru