Символическая сборная 1/8 финала Чемпионата Мира

Вчера на Чемпионате Мира в России определились последние два участника четвертьфинала турнира. По традиции, приводим символическую сборную первой стадии плей-офф ЧМ по версии авторитетного статистического портала WhoScored.

Вратарь - ИГОРЬ АКИНФЕЕВ (Россия)

Пропущенные мячи - 1

Совершенные сэйвы - 9

Оценка - 8,88

Правый защитник - БЕНЖАМЕН ПАВАР (Франция)

Отборы - 3

Перехваты - 0

Результативные действия - 1 гол, 0 ассистов

Оценка - 7,42

Центральный защитник - ЙЕРРИ МИНА (Колумбия)

Отборы - 1

Перехваты - 1

Результативные действия - 1 гол, 0 ассистов

Оценка - 8,22

Центральный защитник - ИЛЬЯ КУТЕПОВ (Россия)

Отборы - 2

Перехваты - 6

Результативные действия - 0 голов, 0 ассистов

Оценка - 7,67

Левый защитник - РАФАЭЛЬ ГЕРРЕЙРУ (Португалия)

Отборы - 1

Перехваты - 3

Результативные действия - 0 голов, 1 ассист

Оценка - 8,15

Правый полузащитник - КИЛИАН МБАППЕ (Франция)

Обводок - 7

Ключевых передач - 0

Результативные действия - 2 гола, 0 ассистов

Оценка - 9,77

Центральный полузащитник - ИВАН РАКИТИЧ (Хорватия)

Обводок - 2

Ключевых передач - 2

Результативные действия - 0 голов, 0 ассистов

Оценка - 7,97

Центральный полузащитник - КАЗЕМИРО (Бразилия)

Обводок - 1

Ключевых передач - 3

Результативные действия - 0 голов, 0 ассистов

Оценка - 7,96

Левый полузащитник - НЕЙМАР (Бразилия)

Обводок - 2

Ключевых передач - 5

Результативные действия - 1 гол, 0 ассистов

Оценка - 8,54

Форвард - ЭДЕН АЗАР (Бельгия)

Ударов - 3

Обводок - 5

Результативные действия - 0 голов, 1 ассист

Оценка - 8,72

Форвард - ЭДИНСОН КАВАНИ (Уругвай)

Ударов - 3

Обводок - 1

Результативные действия - 2 гола, 0 ассистов

Оценка - 8,91

Итоговая схема:

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