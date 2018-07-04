Символическая сборная 1/8 финала Чемпионата Мира
Вчера на Чемпионате Мира в России определились последние два участника четвертьфинала турнира. По традиции, приводим символическую сборную первой стадии плей-офф ЧМ по версии авторитетного статистического портала WhoScored.
Вратарь - ИГОРЬ АКИНФЕЕВ (Россия)
Пропущенные мячи - 1
Совершенные сэйвы - 9
Оценка - 8,88
Правый защитник - БЕНЖАМЕН ПАВАР (Франция)
Отборы - 3
Перехваты - 0
Результативные действия - 1 гол, 0 ассистов
Оценка - 7,42
Центральный защитник - ЙЕРРИ МИНА (Колумбия)
Отборы - 1
Перехваты - 1
Результативные действия - 1 гол, 0 ассистов
Оценка - 8,22
Центральный защитник - ИЛЬЯ КУТЕПОВ (Россия)
Отборы - 2
Перехваты - 6
Результативные действия - 0 голов, 0 ассистов
Оценка - 7,67
Левый защитник - РАФАЭЛЬ ГЕРРЕЙРУ (Португалия)
Отборы - 1
Перехваты - 3
Результативные действия - 0 голов, 1 ассист
Оценка - 8,15
Правый полузащитник - КИЛИАН МБАППЕ (Франция)
Обводок - 7
Ключевых передач - 0
Результативные действия - 2 гола, 0 ассистов
Оценка - 9,77
Центральный полузащитник - ИВАН РАКИТИЧ (Хорватия)
Обводок - 2
Ключевых передач - 2
Результативные действия - 0 голов, 0 ассистов
Оценка - 7,97
Центральный полузащитник - КАЗЕМИРО (Бразилия)
Обводок - 1
Ключевых передач - 3
Результативные действия - 0 голов, 0 ассистов
Оценка - 7,96
Левый полузащитник - НЕЙМАР (Бразилия)
Обводок - 2
Ключевых передач - 5
Результативные действия - 1 гол, 0 ассистов
Оценка - 8,54
Форвард - ЭДЕН АЗАР (Бельгия)
Ударов - 3
Обводок - 5
Результативные действия - 0 голов, 1 ассист
Оценка - 8,72
Форвард - ЭДИНСОН КАВАНИ (Уругвай)
Ударов - 3
Обводок - 1
Результативные действия - 2 гола, 0 ассистов
Оценка - 8,91
Итоговая схема:
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