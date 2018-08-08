Символическая сборная 2-го тура РФПЛ
В понедельник матчем "Уфы" и махачкалинского "Анжи" завершился второй тур российской Премьер-Лиги. Приводим символическую сборную завершившегося игрового уик-энда в РФПЛ по версии авторитетного статистического портала WhoScored.
Вратарь - ЕВГЕНИЙ ФРОЛОВ ("Оренбург")
Пропущенные мячи - 0
Совершенные сэйвы - 8
Оценка - 9,45
Правый защитник - ВЛАДИСЛАВ ИГНАТЬЕВ ("Локомотив")
Отборы - 2
Перехваты - 5
Результативные действия - 0 голов, 0 ассистов
Оценка - 7,44
Центральный защитник - АДЕССОЙЕ ОЙЕВОЛЕ ("Оренбург")
Отборы - 0
Перехваты - 4
Результативные действия - 0 голов, 1 ассист
Оценка - 8,48
Центральный защитник - МАЦЕЙ ВИЛУШ ("Ростов")
Отборы - 1
Перехваты - 8
Результативные действия - 0 голов, 0 ассистов
Оценка - 8,18
Левый защитник - МИЛАД МОХАММАДИ ("Ахмат")
Отборы - 1
Перехваты - 0
Результативные действия - 0 голов, 0 ассистов
Оценка - 7,58
Правый полузащитник - СЕРГЕЙ ПАРШИВЛЮК ("Ростов")
Обводок - 0
Ключевых передач - 1
Результативные действия - 1 гол, 0 ассистов
Оценка - 7,94
Центральный полузащитник - КРИСТИАН НОБОА ("Зенит")
Обводок - 2
Ключевых передач - 2
Результативные действия - 0 голов, 0 ассистов
Оценка - 7,77
Центральный полузащитник - ОЛЕГ ИВАНОВ ("Ахмат")
Обводок - 1
Ключевых передач - 0
Результативные действия - 1 гол, 0 ассистов
Оценка - 7,74
Левый полузащитник - ДМИТРИЙ СКОПИНЦЕВ ("Ростов")
Обводок - 2
Ключевых передач - 2
Результативные действия - 0 голов, 1 ассист
Оценка - 8,32
Форвард - СИЛЬВЕСТР ИГБУН ("Уфа")
Ударов - 3
Обводок - 2
Результативные действия - 1 гол, 1 ассист
Оценка - 8,76
Форвард - АНДРЕЙ КОЗЛОВ ("Оренбург")
Ударов - 2
Обводок - 0
Результативные действия - 2 гола, 0 ассистов
Оценка - 8,61
Итоговая схема:
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|2
|6
|2
|Ростов
|2
|6
|3
|Уфа
|2
|4
|4
|Рубин
|2
|4
|5
|Спартак Москва
|2
|4
|6
|Оренбург
|2
|3
|7
|Краснодар
|2
|3
|8
|Ахмат
|2
|3
|9
|Анжи
|2
|3
|10
|Динамо Москва
|2
|2
|11
|Локомотив Москва
|2
|2
|12
|ЦСКА Москва
|2
|1
|13
|Крылья Советов
|2
|1
|14
|Арсенал Тула
|2
|1
|15
|Урал
|2
|0
|16
|Енисей Красноярск
|2
|0