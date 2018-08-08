Символическая сборная 2-го тура РФПЛ

В понедельник матчем "Уфы" и махачкалинского "Анжи" завершился второй тур российской Премьер-Лиги. Приводим символическую сборную завершившегося игрового уик-энда в РФПЛ по версии авторитетного статистического портала WhoScored.

Вратарь - ЕВГЕНИЙ ФРОЛОВ ("Оренбург")

Пропущенные мячи - 0

Совершенные сэйвы - 8

Оценка - 9,45

Правый защитник - ВЛАДИСЛАВ ИГНАТЬЕВ ("Локомотив")

Отборы - 2

Перехваты - 5

Результативные действия - 0 голов, 0 ассистов

Оценка - 7,44

Центральный защитник - АДЕССОЙЕ ОЙЕВОЛЕ ("Оренбург")

Отборы - 0

Перехваты - 4

Результативные действия - 0 голов, 1 ассист

Оценка - 8,48

Центральный защитник - МАЦЕЙ ВИЛУШ ("Ростов")

Отборы - 1

Перехваты - 8

Результативные действия - 0 голов, 0 ассистов

Оценка - 8,18

Левый защитник - МИЛАД МОХАММАДИ ("Ахмат")

Отборы - 1

Перехваты - 0

Результативные действия - 0 голов, 0 ассистов

Оценка - 7,58

Правый полузащитник - СЕРГЕЙ ПАРШИВЛЮК ("Ростов")

Обводок - 0

Ключевых передач - 1

Результативные действия - 1 гол, 0 ассистов

Оценка - 7,94

Центральный полузащитник - КРИСТИАН НОБОА ("Зенит")

Обводок - 2

Ключевых передач - 2

Результативные действия - 0 голов, 0 ассистов

Оценка - 7,77

Центральный полузащитник - ОЛЕГ ИВАНОВ ("Ахмат")

Обводок - 1

Ключевых передач - 0

Результативные действия - 1 гол, 0 ассистов

Оценка - 7,74

Левый полузащитник - ДМИТРИЙ СКОПИНЦЕВ ("Ростов")

Обводок - 2

Ключевых передач - 2

Результативные действия - 0 голов, 1 ассист

Оценка - 8,32

Форвард - СИЛЬВЕСТР ИГБУН ("Уфа")

Ударов - 3

Обводок - 2

Результативные действия - 1 гол, 1 ассист

Оценка - 8,76

Форвард - АНДРЕЙ КОЗЛОВ ("Оренбург")

Ударов - 2

Обводок - 0

Результативные действия - 2 гола, 0 ассистов

Оценка - 8,61

Итоговая схема:

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