Символическая сборная 3-го тура РФПЛ

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Символическая сборная 3-го тура РФПЛВ понедельник матчем казанского "Рубина" и питерского "Зенита" завершился третий тур российской Премьер-Лиги. Приводим символическую сборную завершившегося игрового уик-энда в РФПЛ по версии авторитетного статистического портала WhoScored.

Вратарь - ЕВГЕНИЙ КОНЮХОВ ("Крылья Советов")

Пропущенные мячи - 0

Совершенные сэйвы - 5

Оценка - 7,89

Правый защитник - АЛЕКСЕЙ СУТОРМИН ("Оренбург")

Отборы - 2

Перехваты 3

Результативные действия - 0 голов, 0 ассистов

Оценка - 7,87

Центральный защитник - НИКИТА ЧИЧЕРИН ("Крылья Советов")

Отборы - 3

Перехваты 3

Результативные действия - 0 голов, 0 ассистов

Оценка - 8,49

Центральный защитник - СЕРГЕЙ БРЫЗГАЛОВ ("Урал")

Отборы - 2

Перехваты 5

Результативные действия - 0 голов, 0 ассистов

Оценка - 7,77

Левый защитник - ДМИТРИЙ КОМБАРОВ ("Спартак")

Отборы - 1

Перехваты 0

Результативные действия - 0 голов, 0 ассистов

Оценка - 7,23

Правый полузащитник - НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ("Урал")

Обводок - 1

Ключевых передач - 4

Результативные действия - 0 голов, 1 ассист

Оценка - 8,35

Центральный полузащитник - РОМАН ЗОБНИН ("Спартак")

Обводок - 1

Ключевых передач - 3

Результативные действия - 0 голов, 0 ассистов

Оценка - 8,22

Центральный полузащитник - КРИСТИАН НОБОА ("Зенит")

Обводок - 2

Ключевых передач - 1

Результативные действия - 0 голов, 0 ассистов

Оценка - 7,71

Левый полузащитник - КВИНСИ ПРОМЕС ("Спартак")

Обводок - 3

Ключевых передач - 3

Результативные действия - 0 голов, 1 ассист

Оценка - 8,23

Форвард - СЕРГЕЙ ТКАЧЕВ ("Арсенал")

Ударов - 3

Обводок - 1

Результативные действия - 0 голов, 2 ассиста

Оценка - 7,99

Форвард - АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ ("Крылья Советов")

Ударов - 2

Обводок - 3

Результативные действия - 1 гол, 0 ассистов

Оценка - 8,49

Итоговая схема:

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3 Зенит Санкт-Петербург 2 6
4 Краснодар 3 6
5 Ростов 3 6
6 Уфа 3 4
7 Рубин 2 4
8 Арсенал Тула 3 4
9 Крылья Советов 3 4
10 Ахмат 3 3
11 Анжи 3 3
12 Динамо Москва 3 3
13 ЦСКА Москва 3 2
14 Локомотив Москва 3 2
15 Урал 3 1
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