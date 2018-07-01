Символическая сборная группового этапа Чемпионата Мира

Вчера на Чемпионате Мира в России уже определились первые четвертьфиналисты турнира. Мы же вспомним групповой этап ЧМ-2018, представив его символическую сборную по версии авторитетного статистического портала WhoScored.

Вратарь - ЧО ХЮН ВУ (Южная Корея)

Пропущенные мячи - 3

Совершенные сэйвы - 12

Оценка - 7,60

Правый защитник - МИКАЭЛЬ ЛУСТИГ (Швеция)

Отборы - 5

Перехваты - 4

Результативные действия - 0 голов, 0 ассистов

Оценка - 7,33

Центральный защитник - ЙЕРРИ МИНА (Колумбия)

Отборы - 3

Перехваты - 2

Результативные действия - 2 гола, 0 ассистов

Оценка - 8,41

Центральный защитник - ХОСЕ МАРИЯ ХИМЕНЕС (Уругвай)

Отборы - 6

Перехваты - 11

Результативные действия - 1 гол, 0 ассистов

Оценка - 8,37

Левый защитник - ИВАН СТРИНИЧ (Хорватия)

Отборы - 3

Перехваты - 2

Результативные действия - 0 голов, 0 ассистов

Оценка - 7,25

Правый полузащитник - КИРАН ТРИППЬЕР (Англия)

Обводок - 3

Ключевых передач - 7

Результативные действия - 0 голов, 1 ассист

Оценка - 8,22

Центральный полузащитник - АЛЕКСАНДР ГОЛОВИН (Россия)

Обводок - 2

Ключевых передач - 5

Результативные действия - 1 гол, 2 ассиста

Оценка - 8,26

Центральный полузащитник - ФИЛИППЕ КОУТИНЬО (Бразилия)

Обводок - 3

Ключевых передач - 10

Результативные действия - 2 гола, 1 ассист

Оценка - 7,88

Левый полузащитник - НЕЙМАР (Бразилия)

Обводок - 17

Ключевых передач - 11

Результативные действия - 1 гол, 1 ассист

Оценка - 8,47

Форвард - РОМЕЛУ ЛУКАКУ (Бельгия)

Ударов - 5

Обводок - 2

Результативные действия - 4 гола, 0 ассистов

Оценка - 8,85

Форвард - ХАРРИ КЕЙН (Англия)

Ударов - 6

Обводок - 0

Результативные действия - 5 голов, 0 ассистов

Оценка - 8,96

Итоговая схема:

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