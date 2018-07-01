Символическая сборная группового этапа Чемпионата Мира
Вчера на Чемпионате Мира в России уже определились первые четвертьфиналисты турнира. Мы же вспомним групповой этап ЧМ-2018, представив его символическую сборную по версии авторитетного статистического портала WhoScored.
Вратарь - ЧО ХЮН ВУ (Южная Корея)
Пропущенные мячи - 3
Совершенные сэйвы - 12
Оценка - 7,60
Правый защитник - МИКАЭЛЬ ЛУСТИГ (Швеция)
Отборы - 5
Перехваты - 4
Результативные действия - 0 голов, 0 ассистов
Оценка - 7,33
Центральный защитник - ЙЕРРИ МИНА (Колумбия)
Отборы - 3
Перехваты - 2
Результативные действия - 2 гола, 0 ассистов
Оценка - 8,41
Центральный защитник - ХОСЕ МАРИЯ ХИМЕНЕС (Уругвай)
Отборы - 6
Перехваты - 11
Результативные действия - 1 гол, 0 ассистов
Оценка - 8,37
Левый защитник - ИВАН СТРИНИЧ (Хорватия)
Отборы - 3
Перехваты - 2
Результативные действия - 0 голов, 0 ассистов
Оценка - 7,25
Правый полузащитник - КИРАН ТРИППЬЕР (Англия)
Обводок - 3
Ключевых передач - 7
Результативные действия - 0 голов, 1 ассист
Оценка - 8,22
Центральный полузащитник - АЛЕКСАНДР ГОЛОВИН (Россия)
Обводок - 2
Ключевых передач - 5
Результативные действия - 1 гол, 2 ассиста
Оценка - 8,26
Центральный полузащитник - ФИЛИППЕ КОУТИНЬО (Бразилия)
Обводок - 3
Ключевых передач - 10
Результативные действия - 2 гола, 1 ассист
Оценка - 7,88
Левый полузащитник - НЕЙМАР (Бразилия)
Обводок - 17
Ключевых передач - 11
Результативные действия - 1 гол, 1 ассист
Оценка - 8,47
Форвард - РОМЕЛУ ЛУКАКУ (Бельгия)
Ударов - 5
Обводок - 2
Результативные действия - 4 гола, 0 ассистов
Оценка - 8,85
Форвард - ХАРРИ КЕЙН (Англия)
Ударов - 6
Обводок - 0
Результативные действия - 5 голов, 0 ассистов
Оценка - 8,96
Итоговая схема:
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