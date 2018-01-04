Символическая сборная группового этапа Лиги Чемпионов

Известный статистический портал WhoScored представил сборную лучших игроков группового этапа Лиги Чемпионов. Вот как она выглядит.

Вратарь - ИБРАХИМ ШЕХИЧ ("Карабах")

Сыгранные матчи (минуты) - 6 (540)

Пропущенные голы - 14

Средняя оценка - 7,38

Правый защитник - ДАНИ АЛВЕС (ПСЖ)

Сыгранные матчи (минуты) - 6 (540)

Забитые мячи - 2

Ассисты - 0

Средняя оценка - 7,84

Центральный защитник - ДЖОН СТОУНЗ ("Манчестер Сити")

Сыгранные матчи (минуты) - 4 (360)

Забитые мячи - 3

Ассисты - 0

Средняя оценка - 8,18

Центральный защитник - НАЧО ФЕРНАНДЕС ("Реал")

Сыгранные матчи (минуты) - 5 (450)

Забитые мячи - 1

Ассисты - 0

Средняя оценка - 7,51

Левый защитник - ЛАЙВИН КУРЗАВА (ПСЖ)

Сыгранные матчи (минуты) - 6 (540)

Забитые мячи - 3

Ассисты - 2

Средняя оценка - 7,57

Центральный полузащитник - ФИЛИППЕ КОУТИНЬО ("Ливерпуль")

Сыгранные матчи (минуты) - 5 (347)

Забитые мячи - 5

Ассисты - 2

Средняя оценка - 8,23

Центральный полузащитник - ЭДЕН АЗАР ("Челси")

Сыгранные матчи (минуты) - 6 (439)

Забитые мячи - 3

Ассисты - 3

Средняя оценка - 8,00

Правый вингер - МОХАМЕД САЛАХ ("Ливерпуль")

Сыгранные матчи (минуты) - 6 (487)

Забитые мячи - 5

Ассисты - 2

Средняя оценка - 8,29

Левый вингер - НЕЙМАР (ПСЖ)

Сыгранные матчи (минуты) - 6 (540)

Забитые мячи - 6

Ассисты - 4

Средняя оценка - 9,24

Форвард - ХАРРИ КЕЙН ("Тоттенхэм")

Сыгранные матчи (минуты) - 5 (417)

Забитые мячи - 6

Ассисты - 2

Средняя оценка - 8,54

Форвард - КРИШТИАНУ РОНАЛДУ ("Реал")

Сыгранные матчи (минуты) - 6 (540)

Забитые мячи - 9

Ассисты - 1

Средняя оценка - 8,42

Итоговая схема:

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