Символическая сборная группового этапа Лиги Чемпионов

Теги криштиану роналдунеймарфилиппе коутиньо

Символическая сборная группового этапа Лиги ЧемпионовИзвестный статистический портал WhoScored представил сборную лучших игроков группового этапа Лиги Чемпионов. Вот как она выглядит.

Вратарь - ИБРАХИМ ШЕХИЧ ("Карабах")

Сыгранные матчи (минуты) - 6 (540)

Пропущенные голы - 14

Средняя оценка - 7,38

Правый защитник - ДАНИ АЛВЕС (ПСЖ)

Сыгранные матчи (минуты) - 6 (540)

Забитые мячи - 2

Ассисты 0

Средняя оценка - 7,84

Центральный защитник - ДЖОН СТОУНЗ ("Манчестер Сити")

Сыгранные матчи (минуты) - 4 (360)

Забитые мячи - 3

Ассисты 0

Средняя оценка - 8,18

Центральный защитник - НАЧО ФЕРНАНДЕС ("Реал")

Сыгранные матчи (минуты) - 5 (450)

Забитые мячи - 1

Ассисты 0

Средняя оценка - 7,51

Левый защитник - ЛАЙВИН КУРЗАВА (ПСЖ)

Сыгранные матчи (минуты) - 6 (540)

Забитые мячи - 3

Ассисты 2

Средняя оценка - 7,57

Центральный полузащитник - ФИЛИППЕ КОУТИНЬО ("Ливерпуль")

Сыгранные матчи (минуты) - 5 (347)

Забитые мячи - 5

Ассисты 2

Средняя оценка - 8,23

Центральный полузащитник - ЭДЕН АЗАР ("Челси")

Сыгранные матчи (минуты) - 6 (439)

Забитые мячи - 3

Ассисты 3

Средняя оценка - 8,00

Правый вингер - МОХАМЕД САЛАХ ("Ливерпуль")

Сыгранные матчи (минуты) - 6 (487)

Забитые мячи - 5

Ассисты 2

Средняя оценка - 8,29

Левый вингер - НЕЙМАР (ПСЖ)

Сыгранные матчи (минуты) - 6 (540)

Забитые мячи - 6

Ассисты 4

Средняя оценка - 9,24

Форвард - ХАРРИ КЕЙН ("Тоттенхэм")

Сыгранные матчи (минуты) - 5 (417)

Забитые мячи - 6

Ассисты 2

Средняя оценка - 8,54

Форвард - КРИШТИАНУ РОНАЛДУ ("Реал")

Сыгранные матчи (минуты) - 6 (540)

Забитые мячи - 9

Ассисты 1

Средняя оценка - 8,42

Итоговая схема:

Не пропустите: вот так бы выглядел сегодняшний "Базель", не продавай он своих лидеров. | soccernews.ru

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