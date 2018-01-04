Символическая сборная группового этапа Лиги Чемпионов
Известный статистический портал WhoScored представил сборную лучших игроков группового этапа Лиги Чемпионов. Вот как она выглядит.
Вратарь - ИБРАХИМ ШЕХИЧ ("Карабах")
Сыгранные матчи (минуты) - 6 (540)
Пропущенные голы - 14
Средняя оценка - 7,38
Правый защитник - ДАНИ АЛВЕС (ПСЖ)
Сыгранные матчи (минуты) - 6 (540)
Забитые мячи - 2
Ассисты - 0
Средняя оценка - 7,84
Центральный защитник - ДЖОН СТОУНЗ ("Манчестер Сити")
Сыгранные матчи (минуты) - 4 (360)
Забитые мячи - 3
Ассисты - 0
Средняя оценка - 8,18
Центральный защитник - НАЧО ФЕРНАНДЕС ("Реал")
Сыгранные матчи (минуты) - 5 (450)
Забитые мячи - 1
Ассисты - 0
Средняя оценка - 7,51
Левый защитник - ЛАЙВИН КУРЗАВА (ПСЖ)
Сыгранные матчи (минуты) - 6 (540)
Забитые мячи - 3
Ассисты - 2
Средняя оценка - 7,57
Центральный полузащитник - ФИЛИППЕ КОУТИНЬО ("Ливерпуль")
Сыгранные матчи (минуты) - 5 (347)
Забитые мячи - 5
Ассисты - 2
Средняя оценка - 8,23
Центральный полузащитник - ЭДЕН АЗАР ("Челси")
Сыгранные матчи (минуты) - 6 (439)
Забитые мячи - 3
Ассисты - 3
Средняя оценка - 8,00
Правый вингер - МОХАМЕД САЛАХ ("Ливерпуль")
Сыгранные матчи (минуты) - 6 (487)
Забитые мячи - 5
Ассисты - 2
Средняя оценка - 8,29
Левый вингер - НЕЙМАР (ПСЖ)
Сыгранные матчи (минуты) - 6 (540)
Забитые мячи - 6
Ассисты - 4
Средняя оценка - 9,24
Форвард - ХАРРИ КЕЙН ("Тоттенхэм")
Сыгранные матчи (минуты) - 5 (417)
Забитые мячи - 6
Ассисты - 2
Средняя оценка - 8,54
Форвард - КРИШТИАНУ РОНАЛДУ ("Реал")
Сыгранные матчи (минуты) - 6 (540)
Забитые мячи - 9
Ассисты - 1
Средняя оценка - 8,42
Итоговая схема:
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|Группа A
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Базель
|6
|12
|3
|ЦСКА Москва
|6
|9
|4
|Бенфика
|6
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|ПСЖ
|6
|15
|2
|Бавария Мюнхен
|6
|15
|3
|Селтик
|6
|3
|4
|Андерлехт
|6
|3
|Группа C
|М
|О
|1
|Рома
|6
|11
|2
|Челси
|6
|11
|3
|Атлетико Мадрид
|6
|7
|4
|Карабах
|6
|2
|Группа D
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|14
|2
|Ювентус
|6
|11
|3
|Спортинг Лиссабон
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|6
|12
|2
|Севилья
|6
|9
|3
|Спартак Москва
|6
|6
|4
|Марибор
|6
|3
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|6
|15
|2
|Шахтер Донецк
|6
|12
|3
|Наполи
|6
|6
|4
|Фейеноорд
|6
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бешикташ
|6
|14
|2
|Порту
|6
|10
|3
|РБ Лейпциг
|6
|7
|4
|Монако
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Тоттенхэм
|6
|16
|2
|Реал Мадрид
|6
|13
|3
|Боруссия Дортмунд
|6
|2
|4
|АПОЭЛ
|6
|2