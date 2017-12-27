Символическая сборная первой половины сезона Бундеслиги

Теги роберт левандовскипьер-эмерик обамеянг

Символическая сборная первой половины сезона БундеслигиИзвестный статистический портал WhoScored представил сборную лучших игроков первой половины сезона немецкой Бундеслиги. Вот как она выглядит.

Вратарь - КУН КАСТЕЛС ("Вольфсбург")

Сыгранные матчи (минуты) - 17 (1 503)

Пропущенные голы - 21

Средняя оценка - 7,07

Правый защитник - ДЖОШУА КИММИХ ("Бавария")

Сыгранные матчи (минуты) - 17 (1 358)

Забитые мячи - 1

Ассисты 6

Средняя оценка - 7,39

Центральный защитник - САЛИФ САНЕ ("Ганновер")

Сыгранные матчи (минуты) - 16 (1 440)

Забитые мячи - 1

Ассисты 1

Средняя оценка - 7,55

Центральный защитник - НАЛДО ("Шальке")

Сыгранные матчи (минуты) - 17 (1 530)

Забитые мячи - 3

Ассисты 2

Средняя оценка - 7,41

Левый защитник - ФИЛИПП МАКС ("Аугсбург")

Сыгранные матчи (минуты) - 17 (1 520)

Забитые мячи - 1

Ассисты 10

Средняя оценка - 7,35

Центральный полузащитник - АРТУРО ВИДАЛЬ ("Бавария")

Сыгранные матчи (минуты) - 14 (922)

Забитые мячи - 5

Ассисты 2

Средняя оценка - 7,65

Центральный полузащитник - НАБИ КЕЙТА ("РБ Лейпциг")

Сыгранные матчи (минуты) - 13 (998)

Забитые мячи - 2

Ассисты 1

Средняя оценка - 7,50

Правый вингер - ДАНИЭЛЬ КАЛИДЖУРИ ("Шальке")

Сыгранные матчи (минуты) - 17 (1 477)

Забитые мячи - 3

Ассисты 3

Средняя оценка - 7,41

Левый вингер - ЛЕОН БЭЙЛИ ("Байер")

Сыгранные матчи (минуты) - 14 (967)

Забитые мячи - 6

Ассисты 4

Средняя оценка - 7,45

Форвард - ПЬЕР-ЭМЕРИК ОБАМЕЯНГ ("Боруссия" Дортмунд)

Сыгранные матчи (минуты) - 15 (1 327)

Забитые мячи - 13

Ассисты 3

Средняя оценка - 7,30

Форвард - РОБЕРТ ЛЕВАНДОВСКИ ("Бавария")

Сыгранные матчи (минуты) - 17 (1 376)

Забитые мячи - 15

Ассисты 0

Средняя оценка - 7,47

Итоговая схема:

Не пропустите: символическая сборная первой половины сезона в АПЛ. | soccernews.ru

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Команда М О
1 Бавария Мюнхен 17 41
2 Шальке 17 30
3 Боруссия Дортмунд 17 28
4 Байер Леверкузен 17 28
5 РБ Лейпциг 17 28
6 Боруссия Менхенгладбах 17 28
7 Хоффенхайм 17 26
8 Айнтрахт Франкфурт 17 26
9 Аугсбург 17 24
10 Герта 17 24
11 Ганновер 96 17 23
12 Вольфсбург 17 19
13 Фрайбург 17 19
14 Штутгарт 17 17
15 Майнц 05 17 17
16 Вердер Бремен 17 15
17 Гамбург 17 15
18 Кельн 17 6
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