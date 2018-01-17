Символическая сборная первой половины сезона Ла Лиги

Теги лионель мессилуис суарессауль ньигес

Символическая сборная первой половины сезона Ла ЛигиИзвестный статистический портал WhoScored представил сборную лучших игроков первой половины сезона испанской Ла Лиги. Вот как она выглядит.

Вратарь - МАРК-АНДРЕ ТЕР ШТЕГЕН ("Барселона")

Сыгранные матчи (минуты) - 19 (1 710)

Пропущенные голы - 9

Средняя оценка - 7,10

Правый защитник - СЕРХИ РОБЕРТО ("Барселона")

Сыгранные матчи (минуты) - 15 (1 221)

Забитые мячи - 1

Ассисты 6

Средняя оценка - 7,56

Центральный защитник - ЛУКАС ЭРНАНДЕС ("Атлетико")

Сыгранные матчи (минуты) - 12 (911)

Забитые мячи - 0

Ассисты 1

Средняя оценка - 7,30

Центральный защитник - ДИЕГО ГОДИН ("Атлетико")

 

Сыгранные матчи (минуты) - 16 (1 440)

Забитые мячи - 0

Ассисты 0

Средняя оценка - 7,17

Левый защитник - ЖОРДИ АЛЬБА ("Барселона")

Сыгранные матчи (минуты) - 17 (1 518)

Забитые мячи - 1

Ассисты 7

Средняя оценка - 7,43

Правый полузащитник - ЯГО АСПАС ("Сельта")

Сыгранные матчи (минуты) - 18 (1 620)

Забитые мячи - 11

Ассисты 4

Средняя оценка - 7,54

Центральный полузащитник - КАЗЕМИРО ("Реал")

Сыгранные матчи (минуты) - 15 (1 292)

Забитые мячи - 3

Ассисты 0

Средняя оценка - 7,42

Центральный полузащитник - ДАНИ ПАРЕХО ("Валенсия")

Сыгранные матчи (минуты) - 18 (1 603)

Забитые мячи - 4

Ассисты 3

Средняя оценка - 7,48

Левый полузащитник - САУЛЬ НЬИГЕС ("Атлетико")

Сыгранные матчи (минуты) - 18 (1 582)

Забитые мячи - 2

Ассисты 2

Средняя оценка - 7,46

Форвард - ЛУИС СУАРЕС ("Барселона")

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Сыгранные матчи (минуты) - 16 (1 433)

Забитые мячи - 13

Ассисты 2

Средняя оценка - 7,76

Форвард - ЛИОНЕЛЬ МЕССИ ("Барселона")

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Сыгранные матчи (минуты) - 19 (1 710)

Забитые мячи - 17

Ассисты 9

Средняя оценка - 8,84

Итоговая схема:

Не пропустите: итоги 19 тура Ла Лиги в цифрах и фактах. | soccernews.ru

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2 Атлетико Мадрид 19 42
3 Валенсия 19 40
4 Реал Мадрид 18 32
5 Вильярреал 19 31
6 Севилья 19 29
7 Эйбар 19 27
8 Хетафе 19 26
9 Жирона 19 26
10 Сельта Виго 19 25
11 Атлетик Бильбао 19 25
12 Леганес 17 24
13 Бетис 18 24
14 Эспаньол 19 24
15 Реал Сосьедад 19 23
16 Леванте 19 18
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