Символическая сборная первой половины сезона Ла Лиги

Известный статистический портал WhoScored представил сборную лучших игроков первой половины сезона испанской Ла Лиги. Вот как она выглядит.

Вратарь - МАРК-АНДРЕ ТЕР ШТЕГЕН ("Барселона")

Сыгранные матчи (минуты) - 19 (1 710)

Пропущенные голы - 9

Средняя оценка - 7,10

Правый защитник - СЕРХИ РОБЕРТО ("Барселона")

Сыгранные матчи (минуты) - 15 (1 221)

Забитые мячи - 1

Ассисты - 6

Средняя оценка - 7,56

Центральный защитник - ЛУКАС ЭРНАНДЕС ("Атлетико")

Сыгранные матчи (минуты) - 12 (911)

Забитые мячи - 0

Ассисты - 1

Средняя оценка - 7,30

Центральный защитник - ДИЕГО ГОДИН ("Атлетико")

Сыгранные матчи (минуты) - 16 (1 440)

Забитые мячи - 0

Ассисты - 0

Средняя оценка - 7,17

Левый защитник - ЖОРДИ АЛЬБА ("Барселона")

Сыгранные матчи (минуты) - 17 (1 518)

Забитые мячи - 1

Ассисты - 7

Средняя оценка - 7,43

Правый полузащитник - ЯГО АСПАС ("Сельта")

Сыгранные матчи (минуты) - 18 (1 620)

Забитые мячи - 11

Ассисты - 4

Средняя оценка - 7,54

Центральный полузащитник - КАЗЕМИРО ("Реал")​

Сыгранные матчи (минуты) - 15 (1 292)

Забитые мячи - 3

Ассисты - 0

Средняя оценка - 7,42

Центральный полузащитник - ДАНИ ПАРЕХО ("Валенсия")

Сыгранные матчи (минуты) - 18 (1 603)

Забитые мячи - 4

Ассисты - 3

Средняя оценка - 7,48

Левый полузащитник - САУЛЬ НЬИГЕС ("Атлетико")

Сыгранные матчи (минуты) - 18 (1 582)

Забитые мячи - 2

Ассисты - 2

Средняя оценка - 7,46

Форвард - ЛУИС СУАРЕС ("Барселона")

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Сыгранные матчи (минуты) - 16 (1 433)

Забитые мячи - 13

Ассисты - 2

Средняя оценка - 7,76

Форвард - ЛИОНЕЛЬ МЕССИ ("Барселона")

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Сыгранные матчи (минуты) - 19 (1 710)

Забитые мячи - 17

Ассисты - 9

Средняя оценка - 8,84

Итоговая схема:

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