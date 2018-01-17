Символическая сборная первой половины сезона Ла Лиги
Известный статистический портал WhoScored представил сборную лучших игроков первой половины сезона испанской Ла Лиги. Вот как она выглядит.
Вратарь - МАРК-АНДРЕ ТЕР ШТЕГЕН ("Барселона")
Сыгранные матчи (минуты) - 19 (1 710)
Пропущенные голы - 9
Средняя оценка - 7,10
Правый защитник - СЕРХИ РОБЕРТО ("Барселона")
Сыгранные матчи (минуты) - 15 (1 221)
Забитые мячи - 1
Ассисты - 6
Средняя оценка - 7,56
Центральный защитник - ЛУКАС ЭРНАНДЕС ("Атлетико")
Сыгранные матчи (минуты) - 12 (911)
Забитые мячи - 0
Ассисты - 1
Средняя оценка - 7,30
Центральный защитник - ДИЕГО ГОДИН ("Атлетико")
Сыгранные матчи (минуты) - 16 (1 440)
Забитые мячи - 0
Ассисты - 0
Средняя оценка - 7,17
Левый защитник - ЖОРДИ АЛЬБА ("Барселона")
Сыгранные матчи (минуты) - 17 (1 518)
Забитые мячи - 1
Ассисты - 7
Средняя оценка - 7,43
Правый полузащитник - ЯГО АСПАС ("Сельта")
Сыгранные матчи (минуты) - 18 (1 620)
Забитые мячи - 11
Ассисты - 4
Средняя оценка - 7,54
Центральный полузащитник - КАЗЕМИРО ("Реал")
Сыгранные матчи (минуты) - 15 (1 292)
Забитые мячи - 3
Ассисты - 0
Средняя оценка - 7,42
Центральный полузащитник - ДАНИ ПАРЕХО ("Валенсия")
Сыгранные матчи (минуты) - 18 (1 603)
Забитые мячи - 4
Ассисты - 3
Средняя оценка - 7,48
Левый полузащитник - САУЛЬ НЬИГЕС ("Атлетико")
Сыгранные матчи (минуты) - 18 (1 582)
Забитые мячи - 2
Ассисты - 2
Средняя оценка - 7,46
Форвард - ЛУИС СУАРЕС ("Барселона")
Сыгранные матчи (минуты) - 16 (1 433)
Забитые мячи - 13
Ассисты - 2
Средняя оценка - 7,76
Форвард - ЛИОНЕЛЬ МЕССИ ("Барселона")
Сыгранные матчи (минуты) - 19 (1 710)
Забитые мячи - 17
Ассисты - 9
Средняя оценка - 8,84
Итоговая схема:
Не пропустите: итоги 19 тура Ла Лиги в цифрах и фактах. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|19
|51
|2
|Атлетико Мадрид
|19
|42
|3
|Валенсия
|19
|40
|4
|Реал Мадрид
|18
|32
|5
|Вильярреал
|19
|31
|6
|Севилья
|19
|29
|7
|Эйбар
|19
|27
|8
|Хетафе
|19
|26
|9
|Жирона
|19
|26
|10
|Сельта Виго
|19
|25
|11
|Атлетик Бильбао
|19
|25
|12
|Леганес
|17
|24
|13
|Бетис
|18
|24
|14
|Эспаньол
|19
|24
|15
|Реал Сосьедад
|19
|23
|16
|Леванте
|19
|18
|17
|Алавес
|19
|18
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|19
|16
|19
|Малага
|19
|11
|20
|Лас Пальмас
|19
|11