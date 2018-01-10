Символическая сборная первой половины сезона Серии А

Известный статистический портал WhoScored представил сборную лучших игроков первой половины сезона итальянской Серии А. Вот как она выглядит.

Вратарь - НИКОЛАС АНДРАДЕ ("Верона")

Сыгранные матчи (минуты) - 19 (1 710)

Пропущенные голы - 39

Средняя оценка - 7,03

Правый защитник - АЛЕССАНДРО ФЛОРЕНЦИ ("Рома")

Сыгранные матчи (минуты) - 15 (1 149)

Забитые мячи - 1

Ассисты - 2

Средняя оценка - 7,07

Центральный защитник - МИЛАН ШКРИНЬЯР ("Интер")

Сыгранные матчи (минуты) - 19 (1 710)

Забитые мячи - 3

Ассисты - 0

Средняя оценка - 7,32

Центральный защитник - КАЛИДУ КУЛИБАЛИ ("Наполи")

Сыгранные матчи (минуты) - 18 (1 620)

Забитые мячи - 3

Ассисты - 1

Средняя оценка - 7,28

Левый защитник - АЛЕКСАНДР КОЛАРОВ ("Рома")

Сыгранные матчи (минуты) - 17 (1 499)

Забитые мячи - 2

Ассисты - 6

Средняя оценка - 7,70

Центральный полузащитник - ЛУИС АЛЬБЕРТО ("Лацио")

Сыгранные матчи (минуты) - 18 (1 514)

Забитые мячи - 5

Ассисты - 7

Средняя оценка - 7,85

Центральный полузащитник - ПАПУ ГОМЕС ("Аталанта")

Сыгранные матчи (минуты) - 17 (1 365)

Забитые мячи - 4

Ассисты - 5

Средняя оценка - 7,66

Правый вингер - ХУАН КУАДРАДО ("Ювентус")

Сыгранные матчи (минуты) - 14 (953)

Забитые мячи - 3

Ассисты - 4

Средняя оценка - 7,34

Левый вингер - ЛОРЕНЦО ИНСИНЬЕ ("Наполи")

Сыгранные матчи (минуты) - 18 (1 437)

Забитые мячи - 5

Ассисты - 4

Средняя оценка - 7,57

Форвард - ЧИРО ИММОБИЛЕ ("Лацио")

Сыгранные матчи (минуты) - 18 (1 471)

Забитые мячи - 16

Ассисты - 8

Средняя оценка - 7,70

Форвард - ПАУЛО ДИБАЛА ("Ювентус")

Сыгранные матчи (минуты) - 18 (1 243)

Забитые мячи - 14

Ассисты - 3

Средняя оценка - 7,80

Итоговая схема:

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