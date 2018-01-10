Символическая сборная первой половины сезона Серии А

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Символическая сборная первой половины сезона Серии АИзвестный статистический портал WhoScored представил сборную лучших игроков первой половины сезона итальянской Серии А. Вот как она выглядит.

Вратарь - НИКОЛАС АНДРАДЕ ("Верона")

Сыгранные матчи (минуты) - 19 (1 710)

Пропущенные голы - 39

Средняя оценка - 7,03

Правый защитник - АЛЕССАНДРО ФЛОРЕНЦИ ("Рома")

Сыгранные матчи (минуты) - 15 (1 149)

Забитые мячи - 1

Ассисты 2

Средняя оценка - 7,07

Центральный защитник - МИЛАН ШКРИНЬЯР ("Интер")

Сыгранные матчи (минуты) - 19 (1 710)

Забитые мячи - 3

Ассисты 0

Средняя оценка - 7,32

Центральный защитник - КАЛИДУ КУЛИБАЛИ ("Наполи")

Сыгранные матчи (минуты) - 18 (1 620)

Забитые мячи - 3

Ассисты 1

Средняя оценка - 7,28

Левый защитник - АЛЕКСАНДР КОЛАРОВ ("Рома")

Сыгранные матчи (минуты) - 17 (1 499)

Забитые мячи - 2

Ассисты 6

Средняя оценка - 7,70

Центральный полузащитник - ЛУИС АЛЬБЕРТО ("Лацио")

Сыгранные матчи (минуты) - 18 (1 514)

Забитые мячи - 5

Ассисты 7

Средняя оценка - 7,85

Центральный полузащитник - ПАПУ ГОМЕС ("Аталанта")

Сыгранные матчи (минуты) - 17 (1 365)

Забитые мячи - 4

Ассисты 5

Средняя оценка - 7,66

Правый вингер - ХУАН КУАДРАДО ("Ювентус")

Сыгранные матчи (минуты) - 14 (953)

Забитые мячи - 3

Ассисты 4

Средняя оценка - 7,34

Левый вингер - ЛОРЕНЦО ИНСИНЬЕ ("Наполи")

Сыгранные матчи (минуты) - 18 (1 437)

Забитые мячи - 5

Ассисты 4

Средняя оценка - 7,57

Форвард - ЧИРО ИММОБИЛЕ ("Лацио")

Сыгранные матчи (минуты) - 18 (1 471)

Забитые мячи - 16

Ассисты - 8

Средняя оценка - 7,70

Форвард - ПАУЛО ДИБАЛА ("Ювентус")

Сыгранные матчи (минуты) - 18 (1 243)

Забитые мячи - 14

Ассисты 3

Средняя оценка - 7,80

Итоговая схема:

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Команда М О
1 Наполи 17 42
2 Ювентус 17 41
3 Интер Милан 17 40
4 Рома 16 38
5 Лацио 16 33
6 Сампдория 16 27
7 Аталанта 17 24
8 Милан 17 24
9 Фиорентина 17 23
10 Торино 17 23
11 Удинезе 16 21
12 Болонья 17 21
13 Кьево 17 21
14 Кальяри 17 17
15 Сассуоло 17 17
16 Кротоне 17 15
17 Дженоа 17 14
18 СПАЛ 17 14
19 Хеллас Верона 17 13
20 Беневенто 17 1
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