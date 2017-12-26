Символическая сборная первой половины сезона в АПЛ
Известный статистический портал WhoScored представил сборную лучших игроков первой половины сезона в АПЛ. Вот как она выглядит.
Вратарь - НИК ПОУП ("Бернли")
Сыгранные матчи (минуты) - 16 (1 404)
Пропущенные голы - 11
Средняя оценка - 7,13
Правый защитник - АНТОНИО ВАЛЕНСИЯ ("Манчестер Юнайтед")
Сыгранные матчи (минуты) - 18 (1 596)
Забитые мячи - 2
Ассисты - 0
Средняя оценка - 7,10
Центральный защитник - ДЖЕЙМС ТАРКОВСКИ ("Бернли")
Сыгранные матчи (минуты) - 18 (1 620)
Забитые мячи - 0
Ассисты - 0
Средняя оценка - 7,40
Центральный защитник - НИКОЛАС ОТАМЕНДИ ("Манчестер Сити")
Сыгранные матчи (минуты) - 18 (1 601)
Забитые мячи - 4
Ассисты - 0
Средняя оценка - 7,32
Левый защитник - ЭШЛИ ЯНГ ("Манчестер Юнайтед")
Сыгранные матчи (минуты) - 15 (1 255)
Забитые мячи - 2
Ассисты - 3
Средняя оценка - 7,34
Центральный полузащитник - КЕВИН ДЕ БРЮЙНЕ ("Манчестер Сити")
Сыгранные матчи (минуты) - 19 (1 622)
Забитые мячи - 6
Ассисты - 8
Средняя оценка - 7,99
Центральный полузащитник - ДАВИД СИЛВА ("Манчестер Сити")
Сыгранные матчи (минуты) - 18 (1 519)
Забитые мячи - 5
Ассисты - 8
Средняя оценка - 7,63
Правый вингер - МОХАМЕД САЛАХ ("Ливерпуль")
Сыгранные матчи (минуты) - 19 (1 444)
Забитые мячи - 15
Ассисты - 4
Средняя оценка - 7,64
Левый вингер - ФИЛИППЕ КОУТИНЬО ("Ливерпуль")
Сыгранные матчи (минуты) - 12 (938)
Забитые мячи - 6
Ассисты - 6
Средняя оценка - 7,94
Форвард - СЕРХИО АГУЭРО ("Манчестер Сити")
Сыгранные матчи (минуты) - 14 (1 104)
Забитые мячи - 12
Ассисты - 4
Средняя оценка - 7,80
Форвард - ХАРРИ КЕЙН ("Тоттенхэм")
Сыгранные матчи (минуты) - 18 (1 576)
Забитые мячи - 15
Ассисты - 1
Средняя оценка - 7,85
Итоговая схема:
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|18
|52
|2
|Манчестер Юнайтед
|18
|41
|3
|Челси
|18
|38
|4
|Ливерпуль
|18
|34
|5
|Арсенал Лондон
|18
|33
|6
|Бернли
|18
|32
|7
|Тоттенхэм
|18
|31
|8
|Лестер Сити
|18
|26
|9
|Уотфорд
|18
|22
|10
|Эвертон
|17
|22
|11
|Хаддерсфилд Таун
|18
|21
|12
|Саутгемптон
|18
|18
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|18
|18
|14
|Кристал Пэлас
|18
|17
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|18
|17
|16
|Борнмут
|18
|16
|17
|Сток Сити
|18
|16
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|18
|15
|19
|Вест Бромвич Альбион
|18
|14
|20
|Суонси Сити
|17
|12