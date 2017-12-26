Символическая сборная первой половины сезона в АПЛ

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Символическая сборная первой половины сезона в АПЛИзвестный статистический портал WhoScored представил сборную лучших игроков первой половины сезона в АПЛ. Вот как она выглядит.

Вратарь - НИК ПОУП ("Бернли")

Сыгранные матчи (минуты) - 16 (1 404)

Пропущенные голы - 11

Средняя оценка - 7,13

Правый защитник - АНТОНИО ВАЛЕНСИЯ ("Манчестер Юнайтед")

Сыгранные матчи (минуты) - 18 (1 596)

Забитые мячи - 2

Ассисты 0

Средняя оценка - 7,10

Центральный защитник - ДЖЕЙМС ТАРКОВСКИ ("Бернли")

Сыгранные матчи (минуты) - 18 (1 620)

Забитые мячи - 0

Ассисты 0

Средняя оценка - 7,40

Центральный защитник - НИКОЛАС ОТАМЕНДИ ("Манчестер Сити")

Сыгранные матчи (минуты) - 18 (1 601)

Забитые мячи - 4

Ассисты 0

Средняя оценка - 7,32

Левый защитник - ЭШЛИ ЯНГ ("Манчестер Юнайтед")

Сыгранные матчи (минуты) - 15 (1 255)

Забитые мячи - 2

Ассисты 3

Средняя оценка - 7,34

Центральный полузащитник - КЕВИН ДЕ БРЮЙНЕ ("Манчестер Сити")

Сыгранные матчи (минуты) - 19 (1 622)

Забитые мячи - 6

Ассисты 8

Средняя оценка - 7,99

Центральный полузащитник - ДАВИД СИЛВА ("Манчестер Сити")

Сыгранные матчи (минуты) - 18 (1 519)

Забитые мячи - 5

Ассисты 8

Средняя оценка - 7,63

Правый вингер - МОХАМЕД САЛАХ ("Ливерпуль")

Сыгранные матчи (минуты) - 19 (1 444)

Забитые мячи - 15

Ассисты 4

Средняя оценка - 7,64

Левый вингер - ФИЛИППЕ КОУТИНЬО ("Ливерпуль")

Сыгранные матчи (минуты) - 12 (938)

Забитые мячи - 6

Ассисты 6

Средняя оценка - 7,94

Форвард - СЕРХИО АГУЭРО ("Манчестер Сити")

Сыгранные матчи (минуты) - 14 (1 104)

Забитые мячи - 12

Ассисты 4

Средняя оценка - 7,80

Форвард - ХАРРИ КЕЙН ("Тоттенхэм")

Сыгранные матчи (минуты) - 18 (1 576)

Забитые мячи - 15

Ассисты 1

Средняя оценка - 7,85

Итоговая схема:

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2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
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