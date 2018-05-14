Символическая сборная сезона РФПЛ
Только вчера завершился сезон в РФПЛ, но авторитетный статистический портал WhoScored уже представил сборную лучших игроков текущего чемпионата России. Вот как она выглядит.
Вратарь - АЛЕКСАНДР ДОВБНЯ ("СКА-Хабаровск")
Сыгранные матчи (минуты) - 26 (2 309)
Пропущенные голы - 48
Средняя оценка - 7,02
Правый защитник - ВЛАДИСЛАВ ИГНАТЬЕВ ("Локомотив")
Сыгранные матчи (минуты) - 24 (2 088)
Забитые мячи - 0
Ассисты - 3
Средняя оценка - 7,13
Центральный защитник - АЛЕКСАНДР МАРТЫНОВИЧ ("Краснодар")
Сыгранные матчи (минуты) - 22 (1 948)
Забитые мячи - 1
Ассисты - 2
Средняя оценка - 7,26
Центральный защитник - СОЛОМОН КВЕРКВЕЛИЯ ("Локомотив")
Сыгранные матчи (минуты) - 29 (2 606)
Забитые мячи - 2
Ассисты - 0
Средняя оценка - 7,24
Левый защитник - ДОМЕНИКО КРИШИТО ("Зенит")
Сыгранные матчи (минуты) - 28 (2 517)
Забитые мячи - 4
Ассисты - 4
Средняя оценка - 7,52
Центральный полузащитник - ЛЕАНДРО ПАРЕДЕС ("Зенит")
Сыгранные матчи (минуты) - 28 (2 293)
Забитые мячи - 4
Ассисты - 8
Средняя оценка - 7,39
Центральный полузащитник - АЛЕКСАНДР ГОЛОВИН (ЦСКА)
Сыгранные матчи (минуты) - 27 (2 283)
Забитые мячи - 5
Ассисты - 4
Средняя оценка - 7,25
Правый вингер - АЛЕКСАНДР КОКОРИН ("Зенит")
Сыгранные матчи (минуты) - 22 (1 918)
Забитые мячи - 10
Ассисты - 2
Средняя оценка - 7,30
Левый вингер - КВИНСИ ПРОМЕС ("Спартак")
Сыгранные матчи (минуты) - 26 (2 270)
Забитые мячи - 15
Ассисты - 8
Средняя оценка - 7,65
Форвард - ФЕДОР СМОЛОВ ("Краснодар")
Сыгранные матчи (минуты) - 22 (1 913)
Забитые мячи - 14
Ассисты - 6
Средняя оценка - 7,35
Форвард - ЛУИС АДРИАНО ("Спартак")
Сыгранные матчи (минуты) - 25 (2 131)
Забитые мячи - 10
Ассисты - 8
Средняя оценка - 7,32
Итоговая схема:
Не пропустите: рейтинг лучших игроков текущего сезона от CIES Football Observatory в топ-5 европейских лигах. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|30
|60
|2
|ЦСКА Москва
|30
|58
|3
|Спартак Москва
|30
|56
|4
|Краснодар
|30
|54
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|53
|6
|Уфа
|30
|43
|7
|Арсенал Тула
|30
|42
|8
|Динамо Москва
|30
|40
|9
|Ахмат
|30
|39
|10
|Рубин
|30
|38
|11
|Урал
|30
|37
|12
|Ростов
|30
|37
|13
|Амкар
|30
|35
|14
|Анжи
|30
|24
|15
|Тосно
|30
|24
|16
|СКА Хабаровск
|30
|13