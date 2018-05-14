Символическая сборная сезона РФПЛ

Теги квинси промесалександр головинфедор смолов

Символическая сборная сезона РФПЛТолько вчера завершился сезон в РФПЛ, но авторитетный статистический портал WhoScored уже представил сборную лучших игроков текущего чемпионата России. Вот как она выглядит.

Вратарь - АЛЕКСАНДР ДОВБНЯ ("СКА-Хабаровск")

Сыгранные матчи (минуты) - 26 (2 309)

Пропущенные голы - 48

Средняя оценка - 7,02

Правый защитник - ВЛАДИСЛАВ ИГНАТЬЕВ ("Локомотив")

Сыгранные матчи (минуты) - 24 (2 088)

Забитые мячи - 0

Ассисты 3

Средняя оценка - 7,13

Центральный защитник - АЛЕКСАНДР МАРТЫНОВИЧ ("Краснодар")

Сыгранные матчи (минуты) - 22 (1 948)

Забитые мячи - 1

Ассисты 2

Средняя оценка - 7,26

Центральный защитник - СОЛОМОН КВЕРКВЕЛИЯ ("Локомотив")

Сыгранные матчи (минуты) - 29 (2 606)

Забитые мячи - 2

Ассисты 0

Средняя оценка - 7,24

Левый защитник - ДОМЕНИКО КРИШИТО ("Зенит")

Сыгранные матчи (минуты) - 28 (2 517)

Забитые мячи - 4

Ассисты 4

Средняя оценка - 7,52

Центральный полузащитник - ЛЕАНДРО ПАРЕДЕС ("Зенит")

Сыгранные матчи (минуты) - 28 (2 293)

Забитые мячи - 4

Ассисты 8

Средняя оценка - 7,39

Центральный полузащитник - АЛЕКСАНДР ГОЛОВИН (ЦСКА)

Сыгранные матчи (минуты) - 27 (2 283)

Забитые мячи - 5

Ассисты 4

Средняя оценка - 7,25

Правый вингер - АЛЕКСАНДР КОКОРИН ("Зенит")

Сыгранные матчи (минуты) - 22 (1 918)

Забитые мячи - 10

Ассисты 2

Средняя оценка - 7,30

Левый вингер - КВИНСИ ПРОМЕС ("Спартак")

Сыгранные матчи (минуты) - 26 (2 270)

Забитые мячи - 15

Ассисты 8

Средняя оценка - 7,65

Форвард - ФЕДОР СМОЛОВ ("Краснодар")

Сыгранные матчи (минуты) - 22 (1 913)

Забитые мячи - 14

Ассисты 6

Средняя оценка - 7,35

Форвард - ЛУИС АДРИАНО ("Спартак")

Сыгранные матчи (минуты) - 25 (2 131)

Забитые мячи - 10

Ассисты 8

Средняя оценка - 7,32

Итоговая схема:

Не пропустите: рейтинг лучших игроков текущего сезона от CIES Football Observatory в топ-5 европейских лигах. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Манчини назначен главным тренером сборной Италии

Манчини назначен главным тренером сборной Италии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
Полная таблица

топ-5 тегов