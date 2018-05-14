Символическая сборная сезона РФПЛ

Только вчера завершился сезон в РФПЛ, но авторитетный статистический портал WhoScored уже представил сборную лучших игроков текущего чемпионата России. Вот как она выглядит.

Вратарь - АЛЕКСАНДР ДОВБНЯ ("СКА-Хабаровск")

Сыгранные матчи (минуты) - 26 (2 309)

Пропущенные голы - 48

Средняя оценка - 7,02

Правый защитник - ВЛАДИСЛАВ ИГНАТЬЕВ ("Локомотив")

Сыгранные матчи (минуты) - 24 (2 088)

Забитые мячи - 0

Ассисты - 3

Средняя оценка - 7,13

Центральный защитник - АЛЕКСАНДР МАРТЫНОВИЧ ("Краснодар")

Сыгранные матчи (минуты) - 22 (1 948)

Забитые мячи - 1

Ассисты - 2

Средняя оценка - 7,26

Центральный защитник - СОЛОМОН КВЕРКВЕЛИЯ ("Локомотив")

Сыгранные матчи (минуты) - 29 (2 606)

Забитые мячи - 2

Ассисты - 0

Средняя оценка - 7,24

Левый защитник - ДОМЕНИКО КРИШИТО ("Зенит")

Сыгранные матчи (минуты) - 28 (2 517)

Забитые мячи - 4

Ассисты - 4

Средняя оценка - 7,52

Центральный полузащитник - ЛЕАНДРО ПАРЕДЕС ("Зенит")

Сыгранные матчи (минуты) - 28 (2 293)

Забитые мячи - 4

Ассисты - 8

Средняя оценка - 7,39

Центральный полузащитник - АЛЕКСАНДР ГОЛОВИН (ЦСКА)

Сыгранные матчи (минуты) - 27 (2 283)

Забитые мячи - 5

Ассисты - 4

Средняя оценка - 7,25

Правый вингер - АЛЕКСАНДР КОКОРИН ("Зенит")

Сыгранные матчи (минуты) - 22 (1 918)

Забитые мячи - 10

Ассисты - 2

Средняя оценка - 7,30

Левый вингер - КВИНСИ ПРОМЕС ("Спартак")

Сыгранные матчи (минуты) - 26 (2 270)

Забитые мячи - 15

Ассисты - 8

Средняя оценка - 7,65

Форвард - ФЕДОР СМОЛОВ ("Краснодар")

Сыгранные матчи (минуты) - 22 (1 913)

Забитые мячи - 14

Ассисты - 6

Средняя оценка - 7,35

Форвард - ЛУИС АДРИАНО ("Спартак")

Сыгранные матчи (минуты) - 25 (2 131)

Забитые мячи - 10

Ассисты - 8

Средняя оценка - 7,32

Итоговая схема:

Не пропустите: рейтинг лучших игроков текущего сезона от CIES Football Observatory в топ-5 европейских лигах. | soccernews.ru