Символическая сборная сезона топ-5 европейских чемпионатов

1 Теги неймарлионель мессикриштиану роналду

Символическая сборная сезона топ-5 европейских чемпионатовАвторитетный статистический портал WhoScored представил сборную команду из игроков, наиболее удачно проведших сезон в топ-5 европейских чемпионатах. Вот как она выглядит.

Вратарь - АЛИССОН ("Рома")

Сыгранные матчи (минуты) - 37 (3 330)

Пропущенные голы - 28

Средняя оценка - 6,99

Правый защитник - ДАНИ АЛВЕС (ПСЖ)

Сыгранные матчи (минуты) - 25 (2 064)

Забитые мячи - 1

Ассисты 7

Средняя оценка - 7,45

Центральный защитник - НАЛДО ("Шальке")

Сыгранные матчи (минуты) - 34 (3 060)

Забитые мячи - 7

Ассисты 2

Средняя оценка - 7,42

Центральный защитник - ШКОДРАН МУСТАФИ ("Арсенал")

Сыгранные матчи (минуты) - 27 (2 273)

Забитые мячи - 3

Ассисты 1

Средняя оценка - 7,38

Левый защитник - АЛЕКСАНДР КОЛАРОВ ("Рома")

Сыгранные матчи (минуты) - 35 (3 061)

Забитые мячи - 2

Ассисты 12

Средняя оценка - 7,52

Центральный полузащитник - ЛУИС АЛЬБЕРТО ("Лацио")

Сыгранные матчи (минуты) - 34 (2 680)

Забитые мячи - 11

Ассисты 16

Средняя оценка - 7,69

Центральный полузащитник - КЕВИН ДЕ БРЮЙНЕ ("Манчестер Сити")

Сыгранные матчи (минуты) - 37 (3 085)

Забитые мячи - 8

Ассисты 16

Средняя оценка - 7,80

Правый вингер - ФЛОРИАН ТОВЕН ("Марсель")

Сыгранные матчи (минуты) - 35 (2 966)

Забитые мячи - 22

Ассисты 12

Средняя оценка - 7,94

Левый вингер - НЕЙМАР (ПСЖ)

Сыгранные матчи (минуты) - 20 (1 797)

Забитые мячи - 19

Ассисты 15

Средняя оценка - 8,95

Форвард - ЛИОНЕЛЬ МЕССИ ("Барселона")

Сыгранные матчи (минуты) - 36 (2 996)

Забитые мячи - 34

Ассисты 12

Средняя оценка - 8,68

Форвард - КРИШТИАНУ РОНАЛДУ ("Реал")

Сыгранные матчи (минуты) - 27 (2 297)

Забитые мячи - 26

Ассисты 5

Средняя оценка - 7,94

Итоговая схема:

Не пропустите: топ-15 лучших трансферов текущего сезона. | soccernews.ru

комментарии
Strateg

Весьма странный выбор, особенно в обороне.

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Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
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