Символическая сборная сезона топ-5 европейских чемпионатов

Авторитетный статистический портал WhoScored представил сборную команду из игроков, наиболее удачно проведших сезон в топ-5 европейских чемпионатах. Вот как она выглядит.

Вратарь - АЛИССОН ("Рома")

Сыгранные матчи (минуты) - 37 (3 330)

Пропущенные голы - 28

Средняя оценка - 6,99

Правый защитник - ДАНИ АЛВЕС (ПСЖ)

Сыгранные матчи (минуты) - 25 (2 064)

Забитые мячи - 1

Ассисты - 7

Средняя оценка - 7,45

Центральный защитник - НАЛДО ("Шальке")

Сыгранные матчи (минуты) - 34 (3 060)

Забитые мячи - 7

Ассисты - 2

Средняя оценка - 7,42

Центральный защитник - ШКОДРАН МУСТАФИ ("Арсенал")

Сыгранные матчи (минуты) - 27 (2 273)

Забитые мячи - 3

Ассисты - 1

Средняя оценка - 7,38

Левый защитник - АЛЕКСАНДР КОЛАРОВ ("Рома")

Сыгранные матчи (минуты) - 35 (3 061)

Забитые мячи - 2

Ассисты - 12

Средняя оценка - 7,52

Центральный полузащитник - ЛУИС АЛЬБЕРТО ("Лацио")

Сыгранные матчи (минуты) - 34 (2 680)

Забитые мячи - 11

Ассисты - 16

Средняя оценка - 7,69

Центральный полузащитник - КЕВИН ДЕ БРЮЙНЕ ("Манчестер Сити")

Сыгранные матчи (минуты) - 37 (3 085)

Забитые мячи - 8

Ассисты - 16

Средняя оценка - 7,80

Правый вингер - ФЛОРИАН ТОВЕН ("Марсель")

Сыгранные матчи (минуты) - 35 (2 966)

Забитые мячи - 22

Ассисты - 12

Средняя оценка - 7,94

Левый вингер - НЕЙМАР (ПСЖ)

Сыгранные матчи (минуты) - 20 (1 797)

Забитые мячи - 19

Ассисты - 15

Средняя оценка - 8,95

Форвард - ЛИОНЕЛЬ МЕССИ ("Барселона")

Сыгранные матчи (минуты) - 36 (2 996)

Забитые мячи - 34

Ассисты - 12

Средняя оценка - 8,68

Форвард - КРИШТИАНУ РОНАЛДУ ("Реал")

Сыгранные матчи (минуты) - 27 (2 297)

Забитые мячи - 26

Ассисты - 5

Средняя оценка - 7,94

Итоговая схема:

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