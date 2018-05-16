Символическая сборная сезона в АПЛ

Теги мохамед салахкевин де брюйнедавид силва

Символическая сборная сезона в АПЛИзвестный спортивный ресурс ESPN представил сборную лучших игроков сезона в английской Премьер-Лиге. Вот как она выглядит.

Вратарь - ДАВИД ДЕ ХЕА ("Манчестер Юнайтед")

Сыгранные матчи (минуты) - 37 (3 330)

Пропущенные голы - 28

Матчей "на ноль" - 18

Правый защитник - КАЙЛ УОКЕР ("Манчестер Сити")

Сыгранные матчи (минуты) - 32 (2 787)

Забитые мячи - 0

Ассисты 6

Центральный защитник - ВЕНСАН КОМПАНИ ("Манчестер Сити")

Сыгранные матчи (минуты) - 17 (1 396)

Забитые мячи - 1

Ассисты 1

Центральный защитник - ВИРДЖИЛ ВАН ДЕЙК ("Ливерпуль")

Сыгранные матчи (минуты) - 26 (2 253)

Забитые мячи - 0

Ассисты 0

Левый защитник - ЭНДРЮ РОБЕРТСОН ("Ливерпуль")

Сыгранные матчи (минуты) - 22 (1 943)

Забитые мячи - 1

Ассисты 5

Центральный полузащитник - ФЕРНАНДИНЬО ("Манчестер Сити")

Сыгранные матчи (минуты) - 34 (2 885)

Забитые мячи - 5

Ассисты 4

Центральный полузащитник - ДАВИД СИЛВА ("Манчестер Сити")

Сыгранные матчи (минуты) - 29 (2 437)

Забитые мячи - 9

Ассисты 11

Центральный полузащитник - КЕВИН ДЕ БРЮЙНЕ ("Манчестер Сити")

Сыгранные матчи (минуты) - 37 (3 085)

Забитые мячи - 8

Ассисты 16

Правый вингер - МОХАМЕД САЛАХ ("Ливерпуль")

Сыгранные матчи (минуты) - 36 (2 920)

Забитые мячи - 32

Ассисты 11

Левый вингер - ЛЕРОЙ САНЕ ("Манчестер Сити")

Сыгранные матчи (минуты) - 32 (2 424)

Забитые мячи - 10

Ассисты 15

Форвард - РОБЕРТО ФИРМИНО ("Ливерпуль")

Сыгранные матчи (минуты) - 37 (2 778)

Забитые мячи - 15

Ассисты 7

Итоговая схема:

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 37 97
2 Манчестер Юнайтед 37 78
3 Тоттенхэм 37 74
4 Ливерпуль 37 72
5 Челси 37 70
6 Арсенал Лондон 37 60
7 Бернли 37 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 37 47
10 Ньюкасл Юнайтед 37 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 37 40
15 Вест Хэм Юнайтед 37 39
16 Хаддерсфилд Таун 37 37
17 Саутгемптон 37 36
18 Суонси Сити 37 33
19 Вест Бромвич Альбион 37 31
20 Сток Сити 37 30
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