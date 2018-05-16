Символическая сборная сезона в АПЛ

Известный спортивный ресурс ESPN представил сборную лучших игроков сезона в английской Премьер-Лиге. Вот как она выглядит.

Вратарь - ДАВИД ДЕ ХЕА ("Манчестер Юнайтед")

Сыгранные матчи (минуты) - 37 (3 330)

Пропущенные голы - 28

Матчей "на ноль" - 18

Правый защитник - КАЙЛ УОКЕР ("Манчестер Сити")

Сыгранные матчи (минуты) - 32 (2 787)

Забитые мячи - 0

Ассисты - 6

Центральный защитник - ВЕНСАН КОМПАНИ ("Манчестер Сити")

Сыгранные матчи (минуты) - 17 (1 396)

Забитые мячи - 1

Ассисты - 1

Центральный защитник - ВИРДЖИЛ ВАН ДЕЙК ("Ливерпуль")

Сыгранные матчи (минуты) - 26 (2 253)

Забитые мячи - 0

Ассисты - 0

Левый защитник - ЭНДРЮ РОБЕРТСОН ("Ливерпуль")

Сыгранные матчи (минуты) - 22 (1 943)

Забитые мячи - 1

Ассисты - 5

Центральный полузащитник - ФЕРНАНДИНЬО ("Манчестер Сити")

Сыгранные матчи (минуты) - 34 (2 885)

Забитые мячи - 5

Ассисты - 4

Центральный полузащитник - ДАВИД СИЛВА ("Манчестер Сити")

Сыгранные матчи (минуты) - 29 (2 437)

Забитые мячи - 9

Ассисты - 11

Центральный полузащитник - КЕВИН ДЕ БРЮЙНЕ ("Манчестер Сити")

Сыгранные матчи (минуты) - 37 (3 085)

Забитые мячи - 8

Ассисты - 16

Правый вингер - МОХАМЕД САЛАХ ("Ливерпуль")

Сыгранные матчи (минуты) - 36 (2 920)

Забитые мячи - 32

Ассисты - 11

Левый вингер - ЛЕРОЙ САНЕ ("Манчестер Сити")

Сыгранные матчи (минуты) - 32 (2 424)

Забитые мячи - 10

Ассисты - 15

Форвард - РОБЕРТО ФИРМИНО ("Ливерпуль")

Сыгранные матчи (минуты) - 37 (2 778)

Забитые мячи - 15

Ассисты - 7

Итоговая схема:

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