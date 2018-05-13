Символическая сборная сезона в Бундеслиге

Теги роберт левандовскихамес родригесартуро видаль

Символическая сборная сезона в БундеслигеТолько вчера завершился сезон в немецкой Бундеслиге, но авторитетный статистический портал WhoScored уже представил сборную лучших игроков текущего чемпионата Германии. Вот как она выглядит.

Вратарь - КУН КАСТЕЛС ("Вольфсбург")

Сыгранные матчи (минуты) - 34 (3 060)

Пропущенные голы - 48

Средняя оценка - 6,92

Правый защитник - ДЖОШУА КИММИХ ("Бавария")

Сыгранные матчи (минуты) - 29 (2 331)

Забитые мячи - 1

Ассисты 12

Средняя оценка - 7,23

Центральный защитник - САЛИФ САНЕ ("Ганновер")

Сыгранные матчи (минуты) - 32 (2 880)

Забитые мячи - 4

Ассисты 1

Средняя оценка - 7,34

Центральный защитник - НАЛДО ("Шальке")

Сыгранные матчи (минуты) - 34 (3 060)

Забитые мячи - 7

Ассисты 2

Средняя оценка - 7,41

Левый защитник - ФИЛИПП МАКС ("Аугсбург")

Сыгранные матчи (минуты) - 33 (2 960)

Забитые мячи - 2

Ассисты 13

Средняя оценка - 7,09

Центральный полузащитник - ХАМЕС РОДРИГЕС ("Бавария")

Сыгранные матчи (минуты) - 23 (1 623)

Забитые мячи - 7

Ассисты 11

Средняя оценка - 7,63

Центральный полузащитник - АРТУРО ВИДАЛЬ ("Бавария")

Сыгранные матчи (минуты) - 22 (1 457)

Забитые мячи - 6

Ассисты 2

Средняя оценка - 7,49

Правый вингер - ЛЕОН БЭЙЛИ ("Байер")

Сыгранные матчи (минуты) - 30 (2 219)

Забитые мячи - 9

Ассисты 6

Средняя оценка - 7,32

Левый вингер - ДАНИЭЛЬ КАЛИДЖУРИ ("Шальке")

Сыгранные матчи (минуты) - 33 (2 917)

Забитые мячи - 6

Ассисты 11

Средняя оценка - 7,57

Форвард - СЕРЖ ГНАБРИ ("Хоффенхайм")

Сыгранные матчи (минуты) - 22 (1 519)

Забитые мячи - 10

Ассисты 7

Средняя оценка - 7,41

Форвард - РОБЕРТ ЛЕВАНДОВСКИ ("Бавария")

Сыгранные матчи (минуты) - 30 (2 169)

Забитые мячи - 29

Ассисты 2

Средняя оценка - 7,49

Итоговая схема:

Не пропустите: в топ-5 европейских лигах осталось только четыре клуба, никогда не вылетавших из высшего дивизиона. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

РФПЛ: Итоги сезона 2017/2018

РФПЛ: Итоги сезона 2017/2018

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 34 84
2 Шальке 34 63
3 Хоффенхайм 34 55
4 Боруссия Дортмунд 34 55
5 Байер Леверкузен 34 55
6 РБ Лейпциг 34 53
7 Штутгарт 34 51
8 Айнтрахт Франкфурт 34 49
9 Боруссия Менхенгладбах 34 47
10 Герта 34 43
11 Вердер Бремен 34 42
12 Аугсбург 34 41
13 Ганновер 96 34 39
14 Майнц 05 34 36
15 Фрайбург 34 36
16 Вольфсбург 34 33
17 Гамбург 34 31
18 Кельн 34 22
Полная таблица

топ-5 тегов