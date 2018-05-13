Символическая сборная сезона в Бундеслиге

Только вчера завершился сезон в немецкой Бундеслиге, но авторитетный статистический портал WhoScored уже представил сборную лучших игроков текущего чемпионата Германии. Вот как она выглядит.

Вратарь - КУН КАСТЕЛС ("Вольфсбург")

Сыгранные матчи (минуты) - 34 (3 060)

Пропущенные голы - 48

Средняя оценка - 6,92

Правый защитник - ДЖОШУА КИММИХ ("Бавария")

Сыгранные матчи (минуты) - 29 (2 331)

Забитые мячи - 1

Ассисты - 12

Средняя оценка - 7,23

Центральный защитник - САЛИФ САНЕ ("Ганновер")

Сыгранные матчи (минуты) - 32 (2 880)

Забитые мячи - 4

Ассисты - 1

Средняя оценка - 7,34

Центральный защитник - НАЛДО ("Шальке")

Сыгранные матчи (минуты) - 34 (3 060)

Забитые мячи - 7

Ассисты - 2

Средняя оценка - 7,41

Левый защитник - ФИЛИПП МАКС ("Аугсбург")

Сыгранные матчи (минуты) - 33 (2 960)

Забитые мячи - 2

Ассисты - 13

Средняя оценка - 7,09

Центральный полузащитник - ХАМЕС РОДРИГЕС ("Бавария")

Сыгранные матчи (минуты) - 23 (1 623)

Забитые мячи - 7

Ассисты - 11

Средняя оценка - 7,63

Центральный полузащитник - АРТУРО ВИДАЛЬ ("Бавария")

Сыгранные матчи (минуты) - 22 (1 457)

Забитые мячи - 6

Ассисты - 2

Средняя оценка - 7,49

Правый вингер - ЛЕОН БЭЙЛИ ("Байер")

Сыгранные матчи (минуты) - 30 (2 219)

Забитые мячи - 9

Ассисты - 6

Средняя оценка - 7,32

Левый вингер - ДАНИЭЛЬ КАЛИДЖУРИ ("Шальке")

Сыгранные матчи (минуты) - 33 (2 917)

Забитые мячи - 6

Ассисты - 11

Средняя оценка - 7,57

Форвард - СЕРЖ ГНАБРИ ("Хоффенхайм")

Сыгранные матчи (минуты) - 22 (1 519)

Забитые мячи - 10

Ассисты - 7

Средняя оценка - 7,41

Форвард - РОБЕРТ ЛЕВАНДОВСКИ ("Бавария")

Сыгранные матчи (минуты) - 30 (2 169)

Забитые мячи - 29

Ассисты - 2

Средняя оценка - 7,49

Итоговая схема:

Не пропустите: в топ-5 европейских лигах осталось только четыре клуба, никогда не вылетавших из высшего дивизиона. | soccernews.ru