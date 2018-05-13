Символическая сборная сезона в Бундеслиге
Только вчера завершился сезон в немецкой Бундеслиге, но авторитетный статистический портал WhoScored уже представил сборную лучших игроков текущего чемпионата Германии. Вот как она выглядит.
Вратарь - КУН КАСТЕЛС ("Вольфсбург")
Сыгранные матчи (минуты) - 34 (3 060)
Пропущенные голы - 48
Средняя оценка - 6,92
Правый защитник - ДЖОШУА КИММИХ ("Бавария")
Сыгранные матчи (минуты) - 29 (2 331)
Забитые мячи - 1
Ассисты - 12
Средняя оценка - 7,23
Центральный защитник - САЛИФ САНЕ ("Ганновер")
Сыгранные матчи (минуты) - 32 (2 880)
Забитые мячи - 4
Ассисты - 1
Средняя оценка - 7,34
Центральный защитник - НАЛДО ("Шальке")
Сыгранные матчи (минуты) - 34 (3 060)
Забитые мячи - 7
Ассисты - 2
Средняя оценка - 7,41
Левый защитник - ФИЛИПП МАКС ("Аугсбург")
Сыгранные матчи (минуты) - 33 (2 960)
Забитые мячи - 2
Ассисты - 13
Средняя оценка - 7,09
Центральный полузащитник - ХАМЕС РОДРИГЕС ("Бавария")
Сыгранные матчи (минуты) - 23 (1 623)
Забитые мячи - 7
Ассисты - 11
Средняя оценка - 7,63
Центральный полузащитник - АРТУРО ВИДАЛЬ ("Бавария")
Сыгранные матчи (минуты) - 22 (1 457)
Забитые мячи - 6
Ассисты - 2
Средняя оценка - 7,49
Правый вингер - ЛЕОН БЭЙЛИ ("Байер")
Сыгранные матчи (минуты) - 30 (2 219)
Забитые мячи - 9
Ассисты - 6
Средняя оценка - 7,32
Левый вингер - ДАНИЭЛЬ КАЛИДЖУРИ ("Шальке")
Сыгранные матчи (минуты) - 33 (2 917)
Забитые мячи - 6
Ассисты - 11
Средняя оценка - 7,57
Форвард - СЕРЖ ГНАБРИ ("Хоффенхайм")
Сыгранные матчи (минуты) - 22 (1 519)
Забитые мячи - 10
Ассисты - 7
Средняя оценка - 7,41
Форвард - РОБЕРТ ЛЕВАНДОВСКИ ("Бавария")
Сыгранные матчи (минуты) - 30 (2 169)
Забитые мячи - 29
Ассисты - 2
Средняя оценка - 7,49
Итоговая схема:
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|84
|2
|Шальке
|34
|63
|3
|Хоффенхайм
|34
|55
|4
|Боруссия Дортмунд
|34
|55
|5
|Байер Леверкузен
|34
|55
|6
|РБ Лейпциг
|34
|53
|7
|Штутгарт
|34
|51
|8
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|49
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|47
|10
|Герта
|34
|43
|11
|Вердер Бремен
|34
|42
|12
|Аугсбург
|34
|41
|13
|Ганновер 96
|34
|39
|14
|Майнц 05
|34
|36
|15
|Фрайбург
|34
|36
|16
|Вольфсбург
|34
|33
|17
|Гамбург
|34
|31
|18
|Кельн
|34
|22