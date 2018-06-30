Символическая сборная третьего тура группового этапа Чемпионата Мира

На Чемпионате Мира в России вчера завершились игры третьго тура группового этапа. Самое время подвести итоги этого раунда. Представляем сборную третьего тура по версии авторитетного статистического портала WhoScored.

Вратарь - ЧО ХЮН ВУ (Южная Корея)

Пропущенные мячи - 0

Совершенные сэйвы - 6

Оценка - 8,59

Правый защитник - МИКАЭЛЬ ЛУСТИГ (Швеция)

Выигранные единоборства - 3

Выигранные верховые дуэли - 3

Перехваты - 3

Оценка - 7,94

Центральный защитник - ТИАГО СИЛВА (Бразилия)

Выигранные единоборства - 1

Выигранные верховые дуэли - 3

Перехваты - 2

Оценка - 8,91

Центральный защитник - ЙЕРРИ МИНА (Колумбия)

Выигранные единоборства - 0

Выигранные верховые дуэли - 7

Перехваты - 2

Оценка - 8,77

Левый защитник - ЛЮДВИГ АУГУСТИНССОН (Швеция)

Выигранные единоборства - 2

Выигранные верховые дуэли - 3

Перехваты - 0

Оценка - 8,24

Правый полузащитник - АНДРЕ КАРРИЛЬО (Перу)

Голы - 1

Ассисты - 0

Обводок - 2

Ключевых передач - 0

Оценка - 7,77

Центральный полузащитник - МИЛАН БАДЕЛЬ (Хорватия)

Голы - 1

Ассисты - 1

Обводок - 3

Ключевых передач - 2

Оценка - 9,02

Центральный полузащитник - МАРУАН ФЕЛЛАИНИ (Бельгия)

Голы - 0

Ассисты - 0

Обводок - 3

Ключевых передач - 2

Оценка - 8,44

Левый полузащитник - ИСКО (Испания)

Голы - 1

Ассисты - 0

Обводок - 4

Ключевых передач - 6

Оценка - 9,66

Форвард - ЛИОНЕЛЬ МЕССИ (Аргентина)

Голы - 1

Ассисты - 0

Обводок - 7

Ударов - 2

Оценка - 8,91

Форвард - ВАХБИ ХАЗРИ (Тунис)

Голы - 1

Ассисты - 1

Обводок - 0

Ударов - 5

Оценка - 8,44

Итоговая схема:

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