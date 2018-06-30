Символическая сборная третьего тура группового этапа Чемпионата Мира
На Чемпионате Мира в России вчера завершились игры третьго тура группового этапа. Самое время подвести итоги этого раунда. Представляем сборную третьего тура по версии авторитетного статистического портала WhoScored.
Вратарь - ЧО ХЮН ВУ (Южная Корея)
Пропущенные мячи - 0
Совершенные сэйвы - 6
Оценка - 8,59
Правый защитник - МИКАЭЛЬ ЛУСТИГ (Швеция)
Выигранные единоборства - 3
Выигранные верховые дуэли - 3
Перехваты - 3
Оценка - 7,94
Центральный защитник - ТИАГО СИЛВА (Бразилия)
Выигранные единоборства - 1
Выигранные верховые дуэли - 3
Перехваты - 2
Оценка - 8,91
Центральный защитник - ЙЕРРИ МИНА (Колумбия)
Выигранные единоборства - 0
Выигранные верховые дуэли - 7
Перехваты - 2
Оценка - 8,77
Левый защитник - ЛЮДВИГ АУГУСТИНССОН (Швеция)
Выигранные единоборства - 2
Выигранные верховые дуэли - 3
Перехваты - 0
Оценка - 8,24
Правый полузащитник - АНДРЕ КАРРИЛЬО (Перу)
Голы - 1
Ассисты - 0
Обводок - 2
Ключевых передач - 0
Оценка - 7,77
Центральный полузащитник - МИЛАН БАДЕЛЬ (Хорватия)
Голы - 1
Ассисты - 1
Обводок - 3
Ключевых передач - 2
Оценка - 9,02
Центральный полузащитник - МАРУАН ФЕЛЛАИНИ (Бельгия)
Голы - 0
Ассисты - 0
Обводок - 3
Ключевых передач - 2
Оценка - 8,44
Левый полузащитник - ИСКО (Испания)
Голы - 1
Ассисты - 0
Обводок - 4
Ключевых передач - 6
Оценка - 9,66
Форвард - ЛИОНЕЛЬ МЕССИ (Аргентина)
Голы - 1
Ассисты - 0
Обводок - 7
Ударов - 2
Оценка - 8,91
Форвард - ВАХБИ ХАЗРИ (Тунис)
Голы - 1
Ассисты - 1
Обводок - 0
Ударов - 5
Оценка - 8,44
Итоговая схема:
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