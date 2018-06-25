Символическая сборная второго тура группового этапа Чемпионата Мира

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Символическая сборная второго тура группового этапа Чемпионата МираНа Чемпионате Мира в России вчера завершились игры второго тура группового этапа. Самое время подвести итоги этого раунда. Представляем сборную второго тура по версии авторитетного статистического портала WhoScored.

Вратарь - РУИ ПАТРИСИУ (Португалия)

Пропущенные мячи - 0

Совершенные сэйвы - 4

Оценка - 7,73

Правый защитник - РАМИН РЕЗАЭЯН (Иран)

Выигранные единоборства - 6

Выигранные верховые дуэли - 0

Перехваты 0

Оценка - 7,83

Центральный защитник - ДЖОН СТОУНЗ (Англия)

Выигранные единоборства - 0

Выигранные верховые дуэли - 1

Перехваты 0

Оценка - 8,70

Центральный защитник - КЕННЕТ ОМЕРУО (Нигерия)

Выигранные единоборства - 1

Выигранные верховые дуэли - 6

Перехваты 3

Оценка - 8,19

Левый защитник - МАРСЕЛО (Бразилия)

Выигранные единоборства - 1

Выигранные верховые дуэли - 3

Перехваты 0

Оценка - 7,97

Левый полузащитник - ХУАН КУАДРАДО (Колумбия)

Голы - 1

Ассисты - 0

Обводок - 5

Ключевых передач - 3

Оценка - 9,00

Центральный полузащитник - ЛУКА МОДРИЧ (Хорватия)

Голы - 1

Ассисты - 0

Обводок - 2

Ключевых передач - 2

Оценка - 8,85

Центральный полузащитник - ИВАН РАКИТИЧ (Хорватия)

Голы - 1

Ассисты - 0

Обводок - 3

Ключевых передач - 1

Оценка - 9,12

Левый полузащитник - ХАМЕС РОДРИГЕС (Колумбия)

Голы - 0

Ассисты - 2

Обводок - 5

Ключевых передач - 3

Оценка - 8,97

Форвард - ХАРРИ КЕЙН (Англия)

Голы - 3

Ассисты - 0

Обводок - 0

Ударов - 3

Оценка - 9,77

Форвард - АХМЕД МУСА (Нигерия)

Голы - 2

Ассисты - 0

Обводок - 4

Ударов - 3

Оценка - 9,54

Итоговая схема:

Не пропустите: репортаж из Самары, где сегодня состоится матч Россия - Уругвай. | soccernews.ru

Комментарии
РМ

Не знал что Хамес за Россию играет.

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Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Уругвай 3 9
2 Россия 3 6
3 Саудовская Аравия 3 3
4 Египет 3 0
Группа B М О
1 Испания 3 5
2 Португалия 3 5
3 Иран 3 4
4 Марокко 3 1
Группа C М О
1 Франция 2 6
2 Дания 2 4
3 Австралия 2 1
4 Перу 2 0
Группа D М О
1 Хорватия 2 6
2 Нигерия 2 3
3 Исландия 2 1
4 Аргентина 2 1
Группа E М О
1 Бразилия 2 4
2 Швейцария 2 4
3 Сербия 2 3
4 Коста-Рика 2 0
Группа F М О
1 Мексика 2 6
2 Германия 2 3
3 Швеция 2 3
4 Южная Корея 2 0
Группа G М О
1 Англия 2 6
2 Бельгия 2 6
3 Тунис 2 0
4 Панама 2 0
Группа H М О
1 Япония 2 4
2 Сенегал 2 4
3 Колумбия 2 3
4 Польша 2 0
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