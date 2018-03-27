Символом шотландского клуба стал Лионель Несси

Клуб второй шотландской лиги "Инвернесс" обзавелся интересным талисманом.

Несколько дней назад клуб представил свой новый символ, которого зовут Лионель Несси.

Напомним, что Несси это известный монстр, который якобы живет в Шотландии.

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