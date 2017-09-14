Символом стадиона "Санкт-Петербург" станет баклан

Теги зенит санкт-петербург

Символом стадиона "Санкт-Петербург" станет баклан

Директор "Зенита" по связям с общественностью клуба Жанна Дембо заявила о том, что стадион "Санкт-Петербург" получит свой символ, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, символом новой арены станет птица баклан. На стадионе появятся указатели-бакланы и ростовая кукла-баклан.

Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин сказал, что бакланы являются причиной повреждений крыши петербургского стадиона. В связи с этим в интернете появилось много мемом.

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