Синдзи Кагава может перебраться в Серию А

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Синдзи Кагава может перебраться в Серию А
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и дортмундской "Боруссии" Синдзи Кагава может перейти в "Брешию", сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, итальянский клуб предложил контракт футболисту, который является свободным агентом. Таким образом, японец может перейти в "Брешию" бесплатно.

Последним клубом 31-летнего Кагавы была "Сарагоса", за которую он провел 36 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Ранее он также играл за "Сересо Осаку" и "Бешикташ". За сборную Японии сыграл 97 матчей и забил 31 гол.

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