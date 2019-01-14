Полузащитник дортмундской "Боруссии" Синдзи Кагава может продолжить карьеру во Франции, сообщает So Foot.

По информации источника, в услугах 29-летнего японца заинтересован "Бордо".

Французский клуб намерен арендовать опытного хавбека до лета 2019 года.

В текущем сезоне Кагава сыграл за "Боруссию" всего 4 матча, результативными действиями не отличался.

Контракт футболиста с "шмелями" рассчитан до июня 2020 года. Его трансферная стоимость оценивается в 8 миллионов евро.

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