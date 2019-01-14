Синдзи Кагава может продолжить карьеру во Франции
Полузащитник дортмундской "Боруссии" Синдзи Кагава может продолжить карьеру во Франции, сообщает So Foot.
По информации источника, в услугах 29-летнего японца заинтересован "Бордо".
Французский клуб намерен арендовать опытного хавбека до лета 2019 года.
В текущем сезоне Кагава сыграл за "Боруссию" всего 4 матча, результативными действиями не отличался.
Контракт футболиста с "шмелями" рассчитан до июня 2020 года. Его трансферная стоимость оценивается в 8 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|17
|42
|2
|Бавария Мюнхен
|17
|36
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|17
|33
|4
|РБ Лейпциг
|17
|31
|5
|Вольфсбург
|17
|28
|6
|Айнтрахт Франкфурт
|17
|27
|7
|Хоффенхайм
|17
|25
|8
|Герта
|17
|24
|9
|Байер Леверкузен
|17
|24
|10
|Вердер Бремен
|17
|22
|11
|Фрайбург
|17
|21
|12
|Майнц 05
|17
|21
|13
|Шальке
|17
|18
|14
|Фортуна Дюссельдорф
|17
|18
|15
|Аугсбург
|17
|15
|16
|Штутгарт
|17
|14
|17
|Ганновер 96
|17
|11
|18
|ФК Нюрнберг
|17
|11