Полузащитник Синдзи Кагава перешел из дортмундской "Боруссии" в "Реал Сарагосу", которая играет во втором дивизионе Испании.

Его контракт с испанским клубом рассчитан до 2021 года.

В минувшем сезоне Кагава выступал в "Бешикташе", в 14 матчах он забил 4 гола и сделал 2 ассиста.

Он играл в немецком клубе с 2010 года. В 2012 году футболист один сезон провел в "МЮ", но после снова вернулся в "Боруссию".

В составе немецкого клуба хавбек провел 216 матчей, забил 60 мячей и сделал 55 голевых передач.

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